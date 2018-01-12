Ремнев Денис Николаевич -1988 г.р
Предоставляю услуги по моделированию,текстурированию,рендерингу и пост-обработке.
Уверенно работаю в 3ds Max,Mudbox,Topogun,UV layout,Photoshop,Pro100
Ответственно отношусь к своему делу. Стремлюсь совершенствовать свои навыки.
В моих интересах-качественно сделать работу!!!
Портфолио
- Дом из бруса193 просмотра
- Оконный профиль226 просмотров
- Электродвигатель216 просмотров
- Тумба195 просмотров
- Стрекоза278 просмотров
- Телега267 просмотров
- Шкаф-купе163 просмотра
- Динозавр1392 просмотра
- Кладовка165 просмотров
- Кухня151 просмотр
- Кухня147 просмотров
- Туалетный столик159 просмотров