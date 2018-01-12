remnevdenis

Денис Ремнев remnevdenis

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
[email protected]

Ремнев Денис Николаевич -1988 г.р

Предоставляю услуги по моделированию,текстурированию,рендерингу и пост-обработке.

Уверенно работаю в 3ds Max,Mudbox,Topogun,UV layout,Photoshop,Pro100

Ответственно отношусь к своему делу. Стремлюсь совершенствовать свои навыки.

В моих интересах-качественно сделать работу!!!

3ds MaxPhotoshop
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