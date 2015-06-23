Рерайт, копирайт, переводы с английского.

Навыки ведения телефонных переговоров, оформления всевозможной документации, отличное владение ПК, продвинутый пользователь интернета, знание английского языка (письменные переводы), отличное владение русским языком. Небольшой, но удачный опыт рерайта. В настоящий момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, ищу вакансию с частичной занятостью. Рассмотрю различные предложения. Возможен также вариант удаленной работы.