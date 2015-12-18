Веб-мастер
Владею следующими технологиями: HTML, CSS, JavaScript, JQUERY, PHP.
Имею опыт работы со следующими CMS: WordPress, Joomla, OpenCart.
Реализованные проекты:
- http://moemysto.com.ua - справочник города Борисполя;
- http://taximaxima.com - сайт службы такси;
- http://bac.in.ua - сайт автостоянки;
- http://chyste.moemysto.com.ua - сайт для фиксирования городских проблем.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $40от 5 дней
#969
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
#1018
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $150от 4 дней
#1344
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 4 дней
#2935