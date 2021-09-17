Срочно нужен автор для написания продающих текстов на украинском языке под долгосрочный проект. Условия: - Хорошее знание украинского языка. - Креативность. - Опыт работы с рекламными текстами.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Продающие тексты16 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Требования:[/b][list][*]грамотность;[*]глубокое знание темы – Финансовые рынки: биржевой и внебиржевой рынок (Форекс), брокерские и инвестиционные компании, банки. Понимание всех особенностей и нюансов работы брокерских компаний;[*]умение следовать жестким инструкциям (техническому заданию);[*]выполнение заданий в срок.[/list][b]Приветствуется[/b] наличие личного опыта ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен автор для написания уникальных SEO-текстов о финансовых рынках. [b]Требования: [/b]• грамотность; • большой опыт работы с текстами; • глубокое знание темы – Финансовые рынки: биржевой и внебиржевой рынок, брокерские и инвестиционные ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад