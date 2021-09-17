reporter3

Анатолий reporter3

 
50 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен автор для написания продающих текстов

    Срочно нужен автор для написания продающих текстов на украинском языке под долгосрочный проект. Условия: - Хорошее знание украинского языка. - Креативность. - Опыт работы с рекламными текстами.

    Продающие тексты16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен автор для написания уникальных SEO-текстов о финансовых рынках

    [b]Требования:[/b][list][*]грамотность;[*]глубокое знание темы – Финансовые рынки: биржевой и внебиржевой рынок (Форекс), брокерские и инвестиционные компании, банки. Понимание всех особенностей и нюансов работы брокерских компаний;[*]умение следовать жестким инструкциям (техническому заданию);[*]выполнение заданий в срок.[/list][b]Приветствуется[/b] наличие личного опыта ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен автор для написания уникальных текстов о финансовых рынках

    Нужен автор для написания уникальных SEO-текстов о финансовых рынках. [b]Требования: [/b]• грамотность; • большой опыт работы с текстами; • глубокое знание темы – Финансовые рынки: биржевой и внебиржевой рынок, брокерские и инвестиционные ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад