[b]Требования:[/b][list][*]грамотность;[*]глубокое знание темы – Финансовые рынки: биржевой и внебиржевой рынок (Форекс), брокерские и инвестиционные компании, банки. Понимание всех особенностей и нюансов работы брокерских компаний;[*]умение следовать жестким инструкциям (техническому заданию);[*]выполнение заданий в срок.[/list][b]Приветствуется[/b] наличие личного опыта ...