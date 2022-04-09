rlineofficial

Николай rlineofficial

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать сайт на DLE

    Требуется разработка сайта на DLE с нуля. Учитывайте тематику бизнеса, логотип и корпоративные цвета. Ожидается представление портфолио с примерами дизайна.

    DLE
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать макеты для наружных баннеров.

    Требуется разработка макетов для наружных баннеров для офиса интернет провайдера. Ищем современные дизайнерские решения. Размеры и вводные данные будут предоставлены в личной переписке. Портфолио с предыдущими работами приветствуется.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    3 года назад