rlineofficial

Требуется разработка сайта на DLE с нуля. Учитывайте тематику бизнеса, логотип и корпоративные цвета. Ожидается представление портфолио с примерами дизайна.
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется разработка сайта на DLE с нуля. Учитывайте тематику бизнеса, логотип и корпоративные цвета. Ожидается представление портфолио с примерами дизайна.
Требуется разработка макетов для наружных баннеров для офиса интернет провайдера. Ищем современные дизайнерские решения. Размеры и вводные данные будут предоставлены в личной переписке. Портфолио с предыдущими работами приветствуется.