rogerspizza

Роман rogerspizza

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт объявлений

    Добрый день. Нужен хороший сайт для размещения объявлений. Домен и хостинг есть. Всем, кто заинтересован в сотрудничестве - пишите.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта, продвижение

    Здравствуйте. Нужен сайт. Доменное имя и хостинг есть. Необходимо: 1) установить шаблон WP для пиццерии, 2) наполнить контент, 3) продвижение Все кто заинтересован - пишите.

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад