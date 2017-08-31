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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Быстро четко всегда на связи !!!!!Очень благодарна.
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством. Оплата своевременная. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Задача выполнена чётко по тз, все вопросы решались моментально, хороший чистый код - в общем одни плюсы, даже придраться не к чему!
Ответный отзыв
Все чётко и оперативно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
6 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо!
$2
10 баллов
6 лет назад
Все было сделано быстро и отлично. Взаимодействием доволен. Доп вопросы также без проблем решались оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленное задание. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа прошла как планировалось. Результат ожидаемый.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Подробно уточнили задание, оплата оперативная. Рекомендую к сотрудничеству!