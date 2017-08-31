roikyurii

Юрий roikyurii

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Привет!

Я web разработчик.

Работаю с:

HTML5

CSS3

JavaScript

JQuery

Sass

Pug

Gulp

MODX

Python

Django

Буду рад сотрудничеству!

JavascriptPythonHTMLMODXjQueryDjangoSASSGulp
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$10
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Отзывы заказчиков
gelvira83
Эльвира 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
На лейдинге добавить отзыв с реальными фото
Быстро четко всегда на связи !!!!!Очень благодарна.
Полностью доволен сотрудничеством. Оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Raneto4ka
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Реализовать подстраивание блоков под изменения ширины окна
Задача выполнена чётко по тз, все вопросы решались моментально, хороший чистый код - в общем одни плюсы, даже придраться не к чему!
Все чётко и оперативно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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qmaker
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
HTML-верстка
Все супер!
Все прошло хорошо!
Ответный отзыв
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Корректно перенести элементы страницы
Все было сделано быстро и отлично. Взаимодействием доволен. Доп вопросы также без проблем решались оперативно. Рекомендую.
Четко поставленное задание. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!
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crutis
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Верстка layout сайта на bootstrap
Работа прошла как планировалось. Результат ожидаемый.
Хороший заказчик. Подробно уточнили задание, оплата оперативная. Рекомендую к сотрудничеству!
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