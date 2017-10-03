Люблю свою работу

Занимаюсь версткой с 2012 года.

Отлично знаю HTML и CSS, включая современные HTML5 и CSS3, есть опыт в использовании jQuery и JS.

Имеется опыт в верстке электронных писем.

Умею разбираться в чужом коде, работать с большим объемом информации, ответственно подхожу к работе.