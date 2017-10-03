Люблю свою работу
Занимаюсь версткой с 2012 года.
Отлично знаю HTML и CSS, включая современные HTML5 и CSS3, есть опыт в использовании jQuery и JS.
Имеется опыт в верстке электронных писем.
Умею разбираться в чужом коде, работать с большим объемом информации, ответственно подхожу к работе.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Bootstrap
Все супер
Ответный отзыв
Рекомендую
$15
10 баллов
8 лет назад
Заказывал адаптивную верстку писем, вышло хорошо и быстро
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Всё по делу: без воды и затягивания процесса.
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга