Raneto4ka

Елена Raneto4ka

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Люблю свою работу

Занимаюсь версткой с 2012 года.

Отлично знаю HTML и CSS, включая современные HTML5 и CSS3, есть опыт в использовании jQuery и JS.

Имеется опыт в верстке электронных писем.

Умею разбираться в чужом коде, работать с большим объемом информации, ответственно подхожу к работе.

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Отзывы заказчиков

Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Простая верстка по рисунку
Bootstrap
Все супер
Рекомендую
Ответный отзыв
Severd
Даниил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка e-mail шаблонов
Заказывал адаптивную верстку писем, вышло хорошо и быстро
Было приятно сотрудничать. Всё по делу: без воды и затягивания процесса.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга