Видео продакшн и анимация., Постпродакшн, спецэффекты.
Более 10 лет в области видео дизайна, трехмерной - двумерной графики. Съемка на видео и на кинопленку. Режессура. Постановочные ролики, корпоративные фильмы, оформление ТВ программ, музыкальные клипы (всего около 80 работ).
Имею в собственности нелинейную монтажную формата Betcam SP, монтажный рекордер Betcam SP, цифровую студию звука, трехматричный DV Камкордер для съемок корпоративного и технического видео, а также возможности и связи по аренде киносъемочного оборудования, павильонов и организации постановочных съемок как в Москве (Горьковская к-ст, Мосфильм) так и на Украине (Ялтинская киностудия)
Веб дизайн.
Дизайн порталов, корпоративных сайтов, программирование PHP, Mysql, Flash ActionScript 3. Разработка соц сетей, порталов, модулей, интернет магазинов. Есть несколько крупных проектов с нуля. Работаю один.
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