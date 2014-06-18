romantik222

адрес сайта www.breez.by 1. Оптимизировать загрузку сайта 2. Добавить цену в $ как основную и в бел.руб. автоматически пересчет по курсу 3. Допилить фильтр товаров на каждой категории, например настенные кондиционеры, выбираешь бренд, если выбрать повторно остаётся только ...