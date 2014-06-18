romantik222

Необходимо сделать 2 видеоролика презентации 2х дисков DigiPack по 10с каждый Ссылка на шаблон https://yadi.sk/d/bz_hVIal3JWsB6 Макеты обложек дисков вышлю после назначения
Презентации9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо сделать 2 видеоролика презентации 2х дисков DigiPack по 10с каждый Ссылка на шаблон https://yadi.sk/d/bz_hVIal3JWsB6 Макеты обложек дисков вышлю после назначения
Ищу партнера для SEO продвижения сайтов моих клиентов, Желательно из Минска, но не критично сейчас есть несколько проектов www.breez.by www.22c.by
адрес сайта www.breez.by 1. Оптимизировать загрузку сайта 2. Добавить цену в $ как основную и в бел.руб. автоматически пересчет по курсу 3. Допилить фильтр товаров на каждой категории, например настенные кондиционеры, выбираешь бренд, если выбрать повторно остаётся только ...