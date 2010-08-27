romanzmedia

Довидов Сергей romanzmedia

 
39 летКанада/Торонто
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простой онлайн магазин для Канады

    $1000

    Описание в документе, на английском. Нужен магазин с опцией шипинга в Канаде. Может быть статик или на CMS если есть вопросы звоните по Скайпу. В заявке укажите ваш опыт работы и сроки выполнения вебсайта. Вся ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание качественных .ру ссылок на мес. основе

    Ищем компанию для аутсорсинга создания .ру ссылок на месячной основе. Ссылки нужны на медецинскую темматику. Ищем не количество а качество. Ссылки должны быть: -ручные -do follow -no FFA -no Link Farms -one way -PR &gt;1 Пожалуйста в заявке укажите примеры созданых вами ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на тему лечения в Израиле

    $1000

    Мы ищем писателей, которые готовы написать около 60 статьей на тему Лечения в Израиле. Требования к статьям: Размер – около 600 слов. Статьи должны быть оригинальными и будут проходить проверку через copyscape. Статьи должны быть написаны при использовании медицинских ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 60 cтатей на тематику лечения в Израиле

    $1000

    Я не совсем уверен, если здесь есть кто-то кто готов взятся за эту специфическуб работу. Мы уже работаем с несколькими докторами, но они очень медленно пишут статьи. Поэтому для того, чтобы нам было комфортабельно выбрать ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад