Владимир Романовский romvo79romvo79
44 годаУкраина/Нововолынск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Реклама, дизайн (ai, eps, psd, html5, css3, scss, js)
От Вас тех. задание (ТЗ), от меня — решение, исполнение.
Опыт работы более 10 лет в рекламе, дизайне.
Название, логотип, слоган, текст, печатная реклама, целевая страница, интернет и др.
Открыт для совместной работы над интересными проектами.
ai, eps, psd, html5, css3, scss, js
Дайте мне идею, задачу или дизайн - получите рекламное решение для продукта и услуги.
Сделаю лендинг по идее, примеру или макету (figma, psd или набросок от руки не важно)
Есть множество готовых решений в виде html.sections с scss.style (см. примеры в портфолио)
Портфолио
- POLIMER (polimer.org.ua)27 просмотров
- DgeUA (dge.org.ua)45 просмотров
- Ремонтно-будівельні роботи (rbr.org.ua)50 просмотров
- Верстка для программы мероприятий, анимация на фон38 просмотров
- Адаптивные и отзывчивые css таблицы32 просмотра
- Логотип для чат бота OTONO BOTs33 просмотра
- Логотип для автосервиса46 просмотров