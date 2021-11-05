Реклама, дизайн (ai, eps, psd, html5, css3, scss, js)

От Вас тех. задание (ТЗ), от меня — решение, исполнение.

Опыт работы более 10 лет в рекламе, дизайне.

Название, логотип, слоган, текст, печатная реклама, целевая страница, интернет и др.

Открыт для совместной работы над интересными проектами.

ai, eps, psd, html5, css3, scss, js

Дайте мне идею, задачу или дизайн - получите рекламное решение для продукта и услуги.

Сделаю лендинг по идее, примеру или макету (figma, psd или набросок от руки не важно)

Есть множество готовых решений в виде html.sections с scss.style (см. примеры в портфолио)