Сбор данных1. Собрать адреса кошельков всех необходимых бирж. Лучше искать на официальных источника/на сайтах самих бирж.Пример: https://wallet.tether.to/richlist2. Собрать адреса проектов/смарт контрактов3. Собрать адреса P2P кошельков4. Собрать адреса SWAP кошельков5. Собрать адреса с источников, где размещены ...