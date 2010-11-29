rossijanin

Павел rossijanin

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание программы для подбора идеальн. партнера

    Данная программа должна осуществлять подбор информации обращаясь к методике и базе данных. При введении даты рождения и выбора функции :подобрать Идеального партнера(ИП) она будет ссылать на таблицу в которой уже есть данные. При запросе :кто ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Воплощение образа из пяти элементов

    Нам необходим образ в котором бы присутствовали пять элементов:земля,вода,возду,огонь и металл. Данный образ необходим для того чтоб смягчял реакцию человека,который возможно негативно настроен или расстроен чем либо. Вообщем нужен такой образ который бы радовал и ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание программы для подбора идеальн. партнера

    Данная программа должна осуществлять подбор информации обращаясь к методике и базе данных. При введении даты рождения и выбора функции :подобрать Идеального партнера(ИП) она будет ссылать на таблицу в которой уже есть данные. При запросе :кто ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад