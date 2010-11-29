rossijanin

Нам необходим образ в котором бы присутствовали пять элементов:земля,вода,возду,огонь и металл. Данный образ необходим для того чтоб смягчял реакцию человека,который возможно негативно настроен или расстроен чем либо. Вообщем нужен такой образ который бы радовал и ...