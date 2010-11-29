rossijanin

Данная программа должна осуществлять подбор информации обращаясь к методике и базе данных. При введении даты рождения и выбора функции :подобрать Идеального партнера(ИП) она будет ссылать на таблицу в которой уже есть данные. При запросе :кто ...
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- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нам необходим образ в котором бы присутствовали пять элементов:земля,вода,возду,огонь и металл. Данный образ необходим для того чтоб смягчял реакцию человека,который возможно негативно настроен или расстроен чем либо. Вообщем нужен такой образ который бы радовал и ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад
Данная программа должна осуществлять подбор информации обращаясь к методике и базе данных. При введении даты рождения и выбора функции :подобрать Идеального партнера(ИП) она будет ссылать на таблицу в которой уже есть данные. При запросе :кто ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт13 лет назад