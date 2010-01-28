Требуется создать дизайн авторского сайта с учетом особенностей Joomla. Если Вы сможете сверстать нарисованное - это увеличит вероятность выбора исполнителя. Назначение сайта: авторская страница с примером работ, уроки, общение мастеров, изготовление поделок на заказ. Что ...