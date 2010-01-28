Требуется сайт-визитка для небольшого кафе "под ключ", CMS - Joomla. Из наполнения будет: - Контакты (Яндекс.Карта с адресами/телефонами) - Спецпредложение - Цены - Книга отзывов - Фотогалерея Все предложения просьба писать сюда, личку игнорирую.
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- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется создать дизайн авторского сайта с учетом особенностей Joomla. Если Вы сможете сверстать нарисованное - это увеличит вероятность выбора исполнителя. Назначение сайта: авторская страница с примером работ, уроки, общение мастеров, изготовление поделок на заказ. Что ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
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