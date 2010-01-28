rtzra

Евгений Черемных rtzra

 
48 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка для кафе на Joomla

    Требуется сайт-визитка для небольшого кафе "под ключ", CMS - Joomla. Из наполнения будет: - Контакты (Яндекс.Карта с адресами/телефонами) - Спецпредложение - Цены - Книга отзывов - Фотогалерея Все предложения просьба писать сюда, личку игнорирую.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для авторского сайта на Joomla

    Требуется создать дизайн авторского сайта с учетом особенностей Joomla. Если Вы сможете сверстать нарисованное - это увеличит вероятность выбора исполнителя. Назначение сайта: авторская страница с примером работ, уроки, общение мастеров, изготовление поделок на заказ. Что ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина - трикотаж, химия

    Требуется: - Выбор CMS. В данный момент установлена связка Joomla 1.5.15 +Virtuemart 1.1.3. Ожидается порядка тысячи артикулов в первые полгода, дальше – больше. Требуется приемлемое быстродействие. Хостинг – 1gb, Linux, основной тарифный план. - Нарисовать дизайн для ...

    JoomlaLinuxVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад