ruslan16121981

Руслан Ростовский ruslan16121981

 
47 летУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
iba_lancer
Ибрагим 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
3 года назад
Лендинг одностраничный
Рекомендую заказчика!
Спасибо за оперативность. Все качественно и профессионально в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
egorkornilov
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
3 года назад
Нужно написать уникальный текст
Замечательный заказчик и приятный человек! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, вежливое общение. Однозначно рекомендую!
круто все написал молодец . все в сроки
Ответный отзыв
Roma3894
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип
Выполнил работу для заказчика качественно и в сроки
Хороший дизайнер, все понравилось
Ответный отзыв
Kinrilan
Илья 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайнерское меню на led экране
Прекрасный заказчик, оплата вовремя, быстрый фидбек, рекомендую)
Все во время и качественно
Ответный отзыв