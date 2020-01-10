ruslan16121981

Доброго дня фрилансеры. Нужен технический специалист со следующими навыками: 1. Умение работать с платежными шлюзами 2. Опыт насройки шлюзов, аккаунтов 3. Опыт настройки платежных форм 4. Опыт работы с банковскими аккаунтами Также желателен стабильный онлайн, коммуникабельность. Детальное техзадание будет предоставлено верному ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Нужен специалист для настройки рекламы на Google ads [url=http://luxurymodels.com.ua/]http://luxurymodels.com.ua/[/url]Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать одностраничный лендинг, с оформлением и уникальным текстом!!Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть интернет сайт Шашлыка, нужно настроить в google граматно что бы заходили клиенты и покупали продукциюКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно доработать дизайн готового сайта шашлыков, на платформе ТильдаДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт3 года назад
нужно сделать мобильное приложение для онлайн кафеМобильные приложения13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно составить текст (описание блюд) в онлайн магазине шашлык маркет,Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
На сайте по продаже шашлыка, под каждой фотографией нужно придумать уникальный текст!Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Сделать интернет магазин по продаже шашлыка и готовых продуктов питания, Примеры сайтов [url=https://shashlikyan.ua/]https://shashlikyan.ua/[/url] [url=https://shashlik-market.ua/]https://shashlik-market.ua/[/url] из этих сайтов выбрать самое лучшее и сделать один идеальный сайт. картинки и меню предоставлю во время разработки сайта.Сайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать интернет магазин, продаваться будет шашлыки и тд, примеры сайтов shashlikyan.ua shashlik-market.ua Из этих сайтов нужно взять самое лучшее и сделать один.Интернет-магазины39 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать логотип, название лого my shawarma , добавить красивый слоган под логотипом на русском языке !!! Пример есть, сделать точно так же только креативнейЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать меню товара на экране телевизора, с рисунками с прописями и дизайнерским фоном ! Пример я перекрепилДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
сушествующей торговой марке нужно создать логотип,сроки выполнения не более 3 днейЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт4 года назад
Зделать логотип, grill market shaslichokДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно заказать анимацию при запуске сайта. Тематика: ресторан Жду ваши цены и предложения. Желательно качественно и не дорого))Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад