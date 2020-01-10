ruslan16121981

Сделать интернет магазин по продаже шашлыка и готовых продуктов питания, Примеры сайтов [url=https://shashlikyan.ua/]https://shashlikyan.ua/[/url] [url=https://shashlik-market.ua/]https://shashlik-market.ua/[/url] из этих сайтов выбрать самое лучшее и сделать один идеальный сайт. картинки и меню предоставлю во время разработки сайта.