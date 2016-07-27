ruslan77777

Руслан ruslan77777

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO Оптимизация сайта по недвижимости Украины

- анализ ситуации

- техническая оптимизация

- подбор ядра запросов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Верстка
Отлично поработали над созданием хорошего проекта! Желаю успехов и процветания!
Евгений - это лучшее, что могло случиться с нашим проектом. Спасибо огромное за качество и терпение. Евгений вытащил наш проект. Мы сначала сделали дизайн самостоятельно и пригласили другого специалиста на верстку, который не справился и нас бросил. Евгений взял на себя ответственность и согласился нам помочь. В процессе верстки мы поняли, что нам такой дизайн не подходит и Евгений взялся сделать новый дизайн и верстку "под ключ". Результат превзошел все наши ожидания. Чтобы работать со специалистом такого уровня нужно очень качественно готовить ТЗ на фронтэнд. Это сэкономит время, бюджет и силы. С этим у нас были проблемы с нашей стороны. Но как писали в другом отзыве "было трудно, но мы справились".
Ответный отзыв
Watarbt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
8 лет назад
SEO-оптимизация портала по недвижимости Украины
Всё ок, продолжаем сотрудничать.
Отличный, вдумчивый, отзывчивый, целенаправленый оптимизатор. Мои ожидания целиком оправдывает. Рекомендую для больших и долгосрочных проектов.
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erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
PHP На основе данных из базы создать ХМЛ-фид.
PHP
Отличный заказчик. Рекомендую!
Отличный подрядчик. Инициативный и креативный. Понимает с полуслова. Делает быстро и качественно. Буду еще сам обращаться и другим рекомендую.
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