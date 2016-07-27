ruslan77777

Редизайн проекта https://www.country.ua/ Адаптивная верстка. Макеты тут: https://drive.google.com/drive/folders/1slIoyp71md6q6PLEytmj_JsemAc4ZMIo?usp=sharing На вопросы готов ответить в личку.
- анализ ситуации
- техническая оптимизация
- подбор ядра запросов
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
На проекте country.ua у части пользователей не работает JavaScript. Преимущественно в браузере Хром последних версий. Самостоятельно смоделировать ошибку не смогли. Оплата за результат.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Для сайта http://www.country.ua необходимо выполнить небольшие работы по JavaScript, связанные с обменом данными (json) между клиентом и сервером.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
- анализ ситуации - техническая оптимизация - сбор сематического ядраПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
На основе функций SimpleXMLElement. По типу https://yandex.ru/support/webmaster/realty/requirements.xmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для сайта http://www.country.ua/ необходимо реализовать несколько страниц 1. Простой загрузчик фотографий. 2. Загрузчик с возможностью обрезки-центровки фотографии.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад