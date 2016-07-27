ruslan77777

Евгений - это лучшее, что могло случиться с нашим проектом. Спасибо огромное за качество и терпение. Евгений вытащил наш проект. Мы сначала сделали дизайн самостоятельно и пригласили другого специалиста на верстку, который не справился и нас бросил. Евгений взял на себя ответственность и согласился нам помочь. В процессе верстки мы поняли, что нам такой дизайн не подходит и Евгений взялся сделать новый дизайн и верстку "под ключ". Результат превзошел все наши ожидания. Чтобы работать со специалистом такого уровня нужно очень качественно готовить ТЗ на фронтэнд. Это сэкономит время, бюджет и силы. С этим у нас были проблемы с нашей стороны. Но как писали в другом отзыве "было трудно, но мы справились".