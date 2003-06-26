ruslan9071

Требуется разработать телеграм бота для магазина цифровых товаров с меню, двумя категориями, профилем пользователя и системой пополнения баланса через криптовалюту. Бот должен хранить данные о пользователях, отображать товары с изображениями и ценами, а также обеспечивать процесс покупки. После завершения покупки администратор получает уведомление. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта. Консультация по настройке также необходима.