ruslan9071

Руслан ruslan9071

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Работаю в сфере 3D моделирования в Blender более 2 лет, так же есть опыт работы в Adobe Ilustartor, Photoshop.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен контенткриейтор для вдения Тик Тока

    $200

    Ищется контент-креатор для ведения TikTok-аккаунта. Задача включает создание аккаунта и ежедневную загрузку юмористических видео. Оплата будет зависеть от количества просмотров. Подробности будут обсуждены с исполнителем.

    Создание аккаунтовTikTok
    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Написать телеграм бот магазин

    Требуется разработать телеграм бота для магазина цифровых товаров с меню, двумя категориями, профилем пользователя и системой пополнения баланса через криптовалюту. Бот должен хранить данные о пользователях, отображать товары с изображениями и ценами, а также обеспечивать процесс покупки. После завершения покупки администратор получает уведомление. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта. Консультация по настройке также необходима.

    Разработка бэкендаСоздание ботовPython
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

Verstim
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Написать телеграм бот магазин
PythonРазработка бэкендаСоздание ботов
Замечательный клиент. Всегда буду рад сотрудничеству)
Чудовий виконавець, все зробив якісно
Ответный отзыв