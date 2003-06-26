ruslan9071

Ищется контент-креатор для ведения TikTok-аккаунта. Задача включает создание аккаунта и ежедневную загрузку юмористических видео. Оплата будет зависеть от количества просмотров. Подробности будут обсуждены с исполнителем.
Работаю в сфере 3D моделирования в Blender более 2 лет, так же есть опыт работы в Adobe Ilustartor, Photoshop.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $200Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется разработать телеграм бота для магазина цифровых товаров с меню, двумя категориями, профилем пользователя и системой пополнения баланса через криптовалюту. Бот должен хранить данные о пользователях, отображать товары с изображениями и ценами, а также обеспечивать процесс покупки. После завершения покупки администратор получает уведомление. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта. Консультация по настройке также необходима.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
2 года назад
PythonРазработка бэкендаСоздание ботов
Замечательный клиент. Всегда буду рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
Чудовий виконавець, все зробив якісно