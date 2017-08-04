Молодой, горячий, хочу работать.
Нравится фотографировать, снимать видео, делать ретушь и монтаж, рисовать в иллюстраторе логотипы, баннеры в афтер эффектс, но больше всех люблю заниматься сошиал медиа маркетингом, а конкретнее продвижение страниц в вконтакте, фотографы, мастера маникюра, цветочные магазины и т.п и т.п ЭТО ЕСТЬ Я!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кофе222 просмотра
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $45от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 6 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 6 часов
нет рейтинга