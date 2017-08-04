Молодой, горячий, хочу работать.

Нравится фотографировать, снимать видео, делать ретушь и монтаж, рисовать в иллюстраторе логотипы, баннеры в афтер эффектс, но больше всех люблю заниматься сошиал медиа маркетингом, а конкретнее продвижение страниц в вконтакте, фотографы, мастера маникюра, цветочные магазины и т.п и т.п ЭТО ЕСТЬ Я!