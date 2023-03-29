Веб-разработчик

Здравствуйте!

Cмогу создать качественный, красивый и

функциональный сайт, а так же учесть ваши пожелания.

Что я умею?

- Владею HTML и CSS;

- Пишу и подключаю сторонние скрипты на JavaScript и jQuery;

- Адаптирую сайты под мобильные телефоны и планшеты;

- Использую Bootstrap;

Я гарантирую:

- Быструю и профессиональную роботу;

- Внимание к вашим потребностям и замечаниям;

- Строгое соблюдение сроков;

Пишите, буду рад сотрудничеству.

Контакты

+380508444679

[email protected]

vladik9431

https://t.me/Vladislav_Ryabov