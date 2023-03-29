Веб-разработчик
Здравствуйте!
Cмогу создать качественный, красивый и
функциональный сайт, а так же учесть ваши пожелания.
Что я умею?
- Владею HTML и CSS;
- Пишу и подключаю сторонние скрипты на JavaScript и jQuery;
- Адаптирую сайты под мобильные телефоны и планшеты;
- Использую Bootstrap;
Я гарантирую:
- Быструю и профессиональную роботу;
- Внимание к вашим потребностям и замечаниям;
- Строгое соблюдение сроков;
Пишите, буду рад сотрудничеству.
Контакты
+380508444679
vladik9431
Портфолио
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