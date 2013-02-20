3d визуализация торгового объекта типа "остров". Объект состоит из 2х составленных вместе частей. Обе в плане представляют из себя квадрат 1,2*1,2 метра с 1 срезанным углом. 1я - стеклянная витрина в каркасе высотой 2,5 ...
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$15
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $303D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется создать интернет-магазин цветов и подарков. Макет сайта мы предоставим, от вас верстка и натяжка на движок, настройка всех необходимых функций. Существующий сайт http://a-buket.com.ua Нам необходимо, чтобы в будущем магазине ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Имеется интернет-магазин a-buket.com.ua на движке Perl. Требуется ряд доработок и исправлений. Желательно, чтобы программист, который возьмется за работу, взял сайт на постоянное обслуживание. ТЗ во вложении. Предлагайте ваши цены и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
8 лет назад
Грамотный, ответственный работодатель. Спасибо за предоставленную интересную работу.
Ответный отзыв
По качеству без нареканий. По цене- лучшее предложение. По сроку вышло немного дольше. В целом- доволен, рекомендую.