s-s-v

Сергей s-s-v

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3d визуализация торгового объекта типа "остров".

    $30

    3d визуализация торгового объекта типа "остров". Объект состоит из 2х составленных вместе частей. Обе в плане представляют из себя квадрат 1,2*1,2 метра с 1 срезанным углом. 1я - стеклянная витрина в каркасе высотой 2,5 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Уважаемые фрилансеры! Требуется создать интернет-магазин цветов и подарков. Макет сайта мы предоставим, от вас верстка и натяжка на движок, настройка всех необходимых функций. Существующий сайт http://a-buket.com.ua Нам необходимо, чтобы в будущем магазине ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист Perl под web

    Уважаемые фрилансеры. Имеется интернет-магазин a-buket.com.ua на движке Perl. Требуется ряд доработок и исправлений. Желательно, чтобы программист, который возьмется за работу, взял сайт на постоянное обслуживание. ТЗ во вложении. Предлагайте ваши цены и сроки.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$15
10 баллов
8 лет назад
3d визуализация торгового объекта типа "остров".
Грамотный, ответственный работодатель. Спасибо за предоставленную интересную работу.
По качеству без нареканий. По цене- лучшее предложение. По сроку вышло немного дольше. В целом- доволен, рекомендую.
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