sadoniew

Сергей sadoniew

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Java Web Developer

Что я могу предложить.

  • Разработку Web-приложений на платформе J2EE
  • Проектирование БД ( PostgreSQL, Oracle )
Конкретнее:
  • Надо распарсить сайт, получить данные в CSV или XLS - пожалуйста!
  • Обработать большие списки, что-то найти и с чем-то сравнить - найдем, сопоставим и построим график
  • Написать портал для внутренней сети предприятия - сделаем!
  • Создать Web-приложение с функционалом социальной сети - не проблема!
  • Интернет-Магазин, аукцион, интеграция с существующими БД ( кроме 1с ) - будет работать как часы.
  • Не приемлю Web-Фреймворков, и индусский код. Все на основе собственных уже показавших себя в проектах бибилиотек
НЕ ЗАНИМАЮСЬ: Версткой, разработкой сайтов с красивым интерфейсом, ибо как дизайнер - я бездарность.