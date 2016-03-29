Java Web Developer
Что я могу предложить.
- Разработку Web-приложений на платформе J2EE
- Проектирование БД ( PostgreSQL, Oracle )
- Надо распарсить сайт, получить данные в CSV или XLS - пожалуйста!
- Обработать большие списки, что-то найти и с чем-то сравнить - найдем, сопоставим и построим график
- Написать портал для внутренней сети предприятия - сделаем!
- Создать Web-приложение с функционалом социальной сети - не проблема!
- Интернет-Магазин, аукцион, интеграция с существующими БД ( кроме 1с ) - будет работать как часы.
- Не приемлю Web-Фреймворков, и индусский код. Все на основе собственных уже показавших себя в проектах бибилиотек
Действие аккаунта приостановлено!