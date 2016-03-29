Java Web Developer

Что я могу предложить.

Разработку Web-приложений на платформе J2EE

Проектирование БД ( PostgreSQL, Oracle )

Надо распарсить сайт, получить данные в CSV или XLS - пожалуйста!

Обработать большие списки, что-то найти и с чем-то сравнить - найдем, сопоставим и построим график

Написать портал для внутренней сети предприятия - сделаем!

Создать Web-приложение с функционалом социальной сети - не проблема!

Интернет-Магазин, аукцион, интеграция с существующими БД ( кроме 1с ) - будет работать как часы.

Не приемлю Web-Фреймворков, и индусский код. Все на основе собственных уже показавших себя в проектах бибилиотек

НЕ ЗАНИМАЮСЬ: Версткой, разработкой сайтов с красивым интерфейсом, ибо как дизайнер - я бездарность.