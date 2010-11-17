В интернет-магазин setbook.ru требуется профессиональный дизайнер для постоянного сотрудничества. Обязанности: изготовление баннеров (в т.ч. анимированных), иконок, оформление акций
Дизайн сайтов14 заявок
Закрыт
13 лет назад
В интернет-магазин setbook.ru требуется профессиональный дизайнер для постоянного сотрудничества. Обязанности: изготовление баннеров (в т.ч. анимированных), иконок, оформление акций
Нужно сделать статичный баннер размером 563х278 для сайта книжного интернет-магазина. Смысл такой: купи детскую книгу и получи в подарок другую книгу.