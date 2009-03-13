saitportal

Расширяемся. В команду Требуется Программист с опытом работы. Разработка приложение PHP, Ajax, с использованием MySQL, модификация готовых решений под нужды заказчика. Основное направление - Joomla 1.5 , 1.0.15 - обязательно знание этой CMS и ...
Предлагаемые услуги:
Хостинг виртуального сервера, Аренда физического сервера, VIP хостинг
Регистрация доменов на Ваше имя в популярных зонах, домен в зоне RU - 150 руб/год за один домен, по 130 руб за 2 домена, по 120 руб за 5 доменов, более - по договоренности.
SEO оптимизация контента и программного обеспечения, продвижение сайтов в поисковых системах.
Изготовление сайтов под ключ от 3,5 тыс. руб. Размещение сайтов клиентов на наших серверах, не более 50 аккуантов на одном физическом сервере (VIP хостинг)
Доработка компонентов, модулей для CMS, дизайн, фирменный стиль, логотипы
В нашей команде 15 специалистов со стажем от 5 лет. Любое направление, связанное с WEB технологиями.
Обратившись к нам Вы получите работу от профессионалов высокого уровня по реальным ценам без накруток посредников.
ISQ 457796861
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Повторная публикация. В команду Требуется Программист с опытом работы. Работа удаленная. Разработка приложение PHP, Ajax, с использованием MySQL, модификация готовых решений под нужды заказчика. Основное направление - Joomla 1.5 , 1.0.15 - желательно знание этой ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад