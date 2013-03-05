saladin76

Юрий saladin76

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статьи

    Для автомобильного сайта необходимо написать статью с фото, желательно 2-5тысячи знаков. Написание контента с уклоном во внедорожную тему, кроссоверы. Требуется  написание и размещение на сайте.

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн сайта и привязка соц.сетей

    Необходимо выполнить следующие работы по сайту korolev-kovka.ru: 1) удаление лишних пустых страниц; (список файлом) 2) автоматическая публикация новостей в соц.сетях - на главной странице сайта два типа новостей — новые ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки сайта

    Необходимо выполнить следующие работы по сайту korolev-kovka.ru: 1) удаление лишних пустых страниц; (список файлом) 2) автоматическая публикация новостей в соц.сетях - на главной странице сайта два типа новостей — новые ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Королёвская ковка

    Необходимо по сайту korolev-kovka.ru допилить движок php-nuke - Шапку сайта сделать стационарной и цветом немного темнее, чем основное поле сайта. - Устранить создание дублей страниц при переходе между фотографиями каталога и при сортировке ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Королёвская ковка
PHP
Сотрудничеством доволен.
Отличный исполнитель, всегда вежливый и корректный. Хорошо знает свое дело, приятно работать. Мелкий недостаток - спешит сдать работу, не протестировав как следует. Без проблем исправляет и принимает по ходу обсуждения мелкие добавления, не увеличивая стоимость работы. Работой доволен, будем продолжать сотрудничать.
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