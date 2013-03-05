Для автомобильного сайта необходимо написать статью с фото, желательно 2-5тысячи знаков. Написание контента с уклоном во внедорожную тему, кроссоверы. Требуется написание и размещение на сайте.
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Отзывы фрилансеров
$130
10 баллов
11 лет назад
PHP
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, всегда вежливый и корректный. Хорошо знает свое дело, приятно работать. Мелкий недостаток - спешит сдать работу, не протестировав как следует. Без проблем исправляет и принимает по ходу обсуждения мелкие добавления, не увеличивая стоимость работы. Работой доволен, будем продолжать сотрудничать.