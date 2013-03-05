Отличный исполнитель, всегда вежливый и корректный. Хорошо знает свое дело, приятно работать. Мелкий недостаток - спешит сдать работу, не протестировав как следует. Без проблем исправляет и принимает по ходу обсуждения мелкие добавления, не увеличивая стоимость работы. Работой доволен, будем продолжать сотрудничать.