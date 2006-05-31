-Разработка Веб-приложений на 1С-Битрикс - 5 лет;
-Работа в области Веб - 7 лет;
-Программирование под Windows - 2 года;
-Программирование под Dos - 1,5 года;
-Работа с СУБД - 4 года;
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
9 баллов
17 лет назад
Отлично выполнил работу. Я получил функцию, которую хотел получить + хорошо описанную. Советую всем.
Ответный отзыв
Конкретно поставленная задача. Своевременая выплата денег за работу. Совету работать с этим заказчиком.
$5
10 баллов
17 лет назад
Работа была выполнена профессионально и очень быстро! Всем советую работать с Александром.
Ответный отзыв
хороший заказчик
$0
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа. Мгновенно, и главное - (!) самостоятельно разобрался с условиями работы скрипта. Никаких переписок, уточнений, техзаданий - я сразу получил работающий код с подробным комментарием. Спасибо!
Ответный отзыв
Как заказчик проявил себя с лучшей стороны.