sanches

Александр sanches

 
37 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

-Разработка Веб-приложений на 1С-Битрикс - 5 лет;

-Работа в области Веб - 7 лет;

-Программирование под Windows - 2 года;

-Программирование под Dos - 1,5 года;

-Работа с СУБД - 4 года;

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Отзывы заказчиков
skobki
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Обновить движок Битрикс до последней версии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
illuz
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
PHP скрипт скачки картинок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
месяц назад
$0
9 баллов
17 лет назад
Нужна JS функция перехвата клика на DIV
Отлично выполнил работу. Я получил функцию, которую хотел получить + хорошо описанную. Советую всем.
Конкретно поставленная задача. Своевременая выплата денег за работу. Совету работать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Небольшой php скрипт
Работа была выполнена профессионально и очень быстро! Всем советую работать с Александром.
хороший заказчик
Ответный отзыв
novi4ok
Гость 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Задание для тех, кто дружит с явой
Отличная работа. Мгновенно, и главное - (!) самостоятельно разобрался с условиями работы скрипта. Никаких переписок, уточнений, техзаданий - я сразу получил работающий код с подробным комментарием. Спасибо!
Как заказчик проявил себя с лучшей стороны.
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