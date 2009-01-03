sandra1293

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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Работать со Светланой одно удовольствие. Она с первого раза поняла ТЗ правильно, никаких лишних вопросов, только ДЕЛО. Тексты грамотные, интересные и написаны по всем правилам. Спасибо вам большое за сотрудничество и оказанную помощь в написании текстов! Работа была выполнена на отлично, поэтому была справедливо увеличена и сумма оплаты за 1000симв. Обязательно буду обращаться к Светлане еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Корректный и приятный в общении заказчик. Жаль, что больше 10 баллов нельзя ставить ) Спасибо за интересное задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$1
10 баллов
15 лет назад
Быстро, уникально и качественно. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотный и приятный в общении заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$15
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель. Качественно и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Корректный, вежливый заказчик. который точно знает, что хочет. Было приятно работать.