sandra1293

Светлана Штарева sandra1293

 
39 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
24july
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Написание текстов
Работать со Светланой одно удовольствие. Она с первого раза поняла ТЗ правильно, никаких лишних вопросов, только ДЕЛО. Тексты грамотные, интересные и написаны по всем правилам. Спасибо вам большое за сотрудничество и оказанную помощь в написании текстов! Работа была выполнена на отлично, поэтому была справедливо увеличена и сумма оплаты за 1000симв. Обязательно буду обращаться к Светлане еще! Рекомендую!
Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Корректный и приятный в общении заказчик. Жаль, что больше 10 баллов нельзя ставить ) Спасибо за интересное задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Статьи для сайтов
Быстро, уникально и качественно. Очень рекомендую!
Грамотный и приятный в общении заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
MartaBella
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Нужны рерайты
Отличный исполнитель. Качественно и быстро. Рекомендую
Корректный, вежливый заказчик. который точно знает, что хочет. Было приятно работать.
Ответный отзыв