Интернет маркетолог
С июня 2016 года сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Adwords. Настраиваю и веду рекламу для лэндингов, интернет-магазинов, сайтов услуг.
Собираю максимально полное семантическое ядро. Чищу, фильтрую семантику, на этапе запуска кампании готова структура аккаунта, и собран список минус слов.
Досконально изучаю целевую аудиторию, нахожу профили в социальных сетях, анализирую интересы, читаю обсуждения на форумах, анализирую рекламные объявления конкурентов, чтобы составить максимально релевантное и интересное для Целевой Аудитории объявление.
Google Partner https://www.google.com/partners/?hl=ru#a_profile;idtf=3800493445;
Новым рекламодателям даю промо-коды:
- на 2000 грн для Украины;
- 3000 рублей для России;
- 60$ для Беларуси и Казахстана.
Портфолио
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль178 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль152 просмотра
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль174 просмотра
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль159 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль137 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль139 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль137 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль132 просмотра
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль115 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль135 просмотров
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль121 просмотр
- Дизайн полиграфии : Логотипы / Фирменный стиль151 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Большое специалист! Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Сергеем. Была чётко поставлена задача и быстро произведена оплата!
Контекстная реклама
1 отзыв
$3/час
от $60от 3 дней
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