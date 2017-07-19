sandyriev

Илья Сандырев sandyriev

 
32 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет маркетолог

С июня 2016 года сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Adwords. Настраиваю и веду рекламу для лэндингов, интернет-магазинов, сайтов услуг. 

Собираю максимально полное семантическое ядро. Чищу, фильтрую семантику, на этапе запуска кампании готова структура аккаунта, и собран список минус слов. 

Досконально изучаю целевую аудиторию, нахожу профили в социальных сетях, анализирую интересы, читаю обсуждения на форумах, анализирую рекламные объявления конкурентов, чтобы составить максимально релевантное и интересное для Целевой Аудитории объявление. 

Google Partner https://www.google.com/partners/?hl=ru#a_profile;idtf=3800493445;

Новым рекламодателям даю промо-коды:

  • на 2000 грн для Украины;
  • 3000 рублей для России;
  • 60$ для Беларуси и Казахстана.
Берегу рекламные бюджеты Клиентов, как свои.
Семантическое ядроGoogle Ads
Портфолио
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Отзывы заказчиков
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обучить настройкам Ремаркетинга в Adwords
Большое специалист! Спасибо!
Очень приятно работать с Сергеем. Была чётко поставлена задача и быстро произведена оплата!
Ответный отзыв
Контекстная реклама
1 отзыв
$3/час
от $60от 3 дней
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