Интернет маркетолог

С июня 2016 года сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Adwords. Настраиваю и веду рекламу для лэндингов, интернет-магазинов, сайтов услуг.

Собираю максимально полное семантическое ядро. Чищу, фильтрую семантику, на этапе запуска кампании готова структура аккаунта, и собран список минус слов.

Досконально изучаю целевую аудиторию, нахожу профили в социальных сетях, анализирую интересы, читаю обсуждения на форумах, анализирую рекламные объявления конкурентов, чтобы составить максимально релевантное и интересное для Целевой Аудитории объявление.

Google Partner https://www.google.com/partners/?hl=ru#a_profile;idtf=3800493445;

Новым рекламодателям даю промо-коды:

на 2000 грн для Украины;

3000 рублей для России;

60$ для Беларуси и Казахстана.

Берегу рекламные бюджеты Клиентов, как свои.