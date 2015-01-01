Требуется подключение платежной системы unitpay.money на сайт на ф-ке Laravel. Функционал: На сайте оплачивается разблокировка срытого контента с зачислением средств владельцу срытого контента. Контент может оплачивается тремя вариантами: 1) Платная ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется подключение платёжной системы unitpay к интернет-магазину на Laravel. Функционал оплаты: Оплата товара в корзине; Покупка дополнительных опций; Рассмотрю ваши предложения. Важно: Оплата после выполнения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать плагин для CMS (https://docs.question2answer.org/plugins/) скрывающий внешние ссылки где угодно на сайте (в тексте, в комментариях, баннерах и т.д.) с проставлением nofolow и noindex, т.е. если на сайте размещают ссылку например, google.ru/translite, то посетители и поисковики должны ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется доработка массовой загрузки товаров на сайт ТЗ во вложении. Бюджет 70$ выше стоимость не обсуждается!Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Автоматический импорт товаров по ссылке на YML файл. Товары должны обновляться через YML не менее 2 раз в день. Сайт написан на Laravel, доработка должна работать как модуль, т.е. при обновлении основного ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Требуется разработка, верстка и натяжка дизайна на скрипт. Бриф во вложении. По предоплате не работаю. Сделка без риска или пост оплата. Есть начальный макеты наброски что предпочтительно хотел бы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад