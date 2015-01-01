sapelen

Юрий sapelen

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интеграция платежной системы unitpay.money

    Требуется подключение платежной системы unitpay.money на сайт на ф-ке Laravel. Функционал: На сайте оплачивается разблокировка срытого контента с зачислением средств владельцу срытого контента. Контент может оплачивается тремя вариантами: 1) Платная ...

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция платёжной системы к интернет магазину на Laravel

    Требуется подключение платёжной системы unitpay к интернет-магазину на Laravel. Функционал оплаты: Оплата товара в корзине; Покупка дополнительных опций; Рассмотрю ваши предложения. Важно: Оплата после выполнения ...

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Плагин для Q2A CMS

    Нужно разработать плагин для CMS (https://docs.question2answer.org/plugins/) скрывающий внешние ссылки где угодно на сайте (в тексте, в комментариях, баннерах и т.д.) с проставлением nofolow и noindex, т.е. если на сайте размещают ссылку например, google.ru/translite, то посетители и поисковики должны ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Автомаический импорт товаров на сайт через YML

    Автоматический импорт товаров по ссылке на YML файл. Товары должны обновляться через YML не менее 2 раз в день. Сайт написан на Laravel, доработка должна работать как модуль, т.е. при обновлении основного ...

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $200

    Требуется разработка, верстка и натяжка дизайна на скрипт. Бриф во вложении. По предоплате не работаю. Сделка без риска или пост оплата. Есть начальный макеты наброски что предпочтительно хотел бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Romanavr
Роман 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Laravel
Laravel
Несмотря на разногласия в вопросе оплаты, Юрий оказался очень ответственным и оперативным заказчиком. На все вопросы отвечал 24/7, более того, сам активно помогал в разработке модуля. Рекомендую.
Настоящий профессионал! Работы оказалось больше чем рассчитывали, но Роман довёл всё до конца, мастерски и профессионально решил поставленную задачу и даже больше. Компетенция на высшем уровне. Рекомендую Романа как ответственного исполнителя с профессиональным подходом.
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