sarenta

Катерина Карих sarenta

 
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка эксклюзивного дизайна web-сайта, landiang page, интернет-магазина.

Добро пожаловать на мою страницу!

Я специализируюсь на разработке дизайна следующих категорий: 

 1. Landing Page - разрабатываю прототип, делаю эксклюзивный дизайн landing page до 5-7 блоков. 

  Дизайн landing page от 7 до 16 блоков делаю только по предоставленному вами прототипу.

2. Web-сайт - разрабатываю прототипы, делаю эксклюзивный дизайн:

- небольших сайтов  из 4-8 страниц (сайты-визитки);

- многостраничных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом;

- корпоративных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом.

3. Интернет-магазин - разрабатываю прототип и делаю эксклюзивный дизайн небольших интернет-магазинов

с удобной навигацией, упрощающие процесс покупки.

4. Дополнительные услуги:

- адаптивный дизайн для вашего сайта (десктопный, планшетный и мобильный);

- редизайн (новый дизайн вашего уже существующего сайта);

- оформление соцсетей и печатной продукции в одном стиле с сайтом.

Со мной вы получите выгодное сотрудничество:

1. Работа по договору - я оформлена как самозанятая, работаю по договору.

2. Без посредников - общение только со мной и я никогда не срываю сроки. 

3. Эксклюзивный дизайн - я не копирую дизайн, делаю только эксклюзивный дизайн.

Как заказать у меня дизайн сайта?

1. Обсуждение проекта: мы обсуждаем ваш проект в переписке (Чат на Weblancer, E-mail, Skype, WhatsApp, Telegram, любой удобный для вас способ. Голосовые сообщения и телефонные звонки - исключены). Вы описываете проект, показываете техническое задание или прототип, приводите примеры сайтов, которые вам нравятся по дизайну. Если технического задания или прототипа у вас нет, тогда я вышлю вам бриф для заполнения. После изучения информации, я сообщу вам  стоимость и сроки разработки дизайна.

2. Договор и предоплата 50%: оформляем и подписываем договор. Вы вносите предоплату в размере 50% от общей стоимости проекта. Т.к. я самозанятая, я вношу эту сумму в официальное приложение, которое автоматически генерирует чек, и отправляю чек вам.

3. Разработка прототипа и его утверждение: вы присылаете тексты для сайта (копирайт). Я изучаю ваш копирайт, бизнес, конкурентов, целевую аудиторию, выявляю УТП и создаю прототип вашего сайта. В соответствии с установленными сроками проекта я предоставляю прототип на утверждение.  Вы можете внести до 3-х пакетов правок. После утверждения, внесение изменений в прототип будет возможно только за дополнительную плату.

4. Создание дизайна и его утверждение: в соответствии с установленными сроками проекта я предоставляю дизайн на утверждение постранично. Вы можете вносить комментарии и правки. Таким образом мы избежим ситуации, когда дизайн вам не нравится и вы хотите его переделать. Вы можете внести до 3-х пакетов правок, но если вы меняете весь план сайта, его дизайн или добавляете несогласованные ранее новые блоки, это оплачивается отдельно. 

5. Последняя оплата и передача исходников: после завершения работы, вы подписываете акт приемки работ, оплачиваете оставшуюся сумму и я отправляю вам чек. После этого я передаю вам все материалы и исходники.

6. Вёрстка сайта: я веб-дизайнер, делаю только дизайн, подготавливаю макеты к вёрстке. Если вам нужен не только дизайн, но и вёрстка сайта, тогда по вашему желанию я буду сотрудничать с вашим верстальщиком. Если его нет - я порекомендую вам своих верстальщиков.

Моё портфолио:

1. Здесь, на Weblancer: https://www.weblancer.net/users/sarenta/portfolio/

2. На Behance: https://www.behance.net/sarenta0195e2

Для оплаты использую:

  • Яндекс-деньги
Контакты (только переписка, голосовые сообщения и телефонные звонки исключены:

- Skype: sarenta_4

- Telegram: sarenta_4

- Email: [email protected]

- ВКонтакте:  https://vk.com/id545253701 

Дизайн лендингаДизайн сайтаТексты для сайтаСайт-визиткаМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
terehinamash
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Я очень довольна тем, что Катерина всегда была на связи! Я очень боялась, что она пропадет после предоплаты и сорвет сроки, а мне очень важно было запустить проект до 15 числа! Но, Катерина очень ответственный профессионал! Всё выполняла четко по договору! Также мне очень понравилось, с каким энтузиазмом Катерина относится к работе, всё детально узнала про мой бизнес и профессионально выполнила проект!
Честный заказчик, очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
kizyankov
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Сайт
Спасибо Катерине! Сначала мы договорились разработать одну главную страницу. Сделала быстрее, чем договорились. Теперь мы заказали еще разработку дизайна для внутренних страниц. Мне очень понравился профессионализм дизайнера!
Плодотворное сотрудничество! Порядочный и честный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
gera6
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$6
9 баллов
5 лет назад
Дизайн баннеров, 3шт
Катерина с поставленной задачей справилась.
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина.
Большое спасибо Катерине за выполненную работу! Все сделано профессионально и на высшем уровне! Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Порядочный, честный заказчик! Чёткие задания и мгновенная оплата!
Ответный отзыв
igor_our
Игорь 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
$6
10 баллов
5 лет назад
Рекламный банер
Сотрудничеством с Катериной полностью доволен, порадовало обилие вариантов и общий подход. Задача выполнена быстро и все по делу. Рекомендую, буду обращаться еще
Порядочный и честный заказчик! Чёткие задания и своевременная оплата!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$15/час
нет рейтинга