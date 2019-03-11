Разработка эксклюзивного дизайна web-сайта, landiang page, интернет-магазина.

Добро пожаловать на мою страницу!

Я специализируюсь на разработке дизайна следующих категорий:

1. Landing Page - разрабатываю прототип, делаю эксклюзивный дизайн landing page до 5-7 блоков.

Дизайн landing page от 7 до 16 блоков делаю только по предоставленному вами прототипу.

2. Web-сайт - разрабатываю прототипы, делаю эксклюзивный дизайн:

- небольших сайтов из 4-8 страниц (сайты-визитки);

- многостраничных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом;

- корпоративных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом.

3. Интернет-магазин - разрабатываю прототип и делаю эксклюзивный дизайн небольших интернет-магазинов

с удобной навигацией, упрощающие процесс покупки.

4. Дополнительные услуги:

- адаптивный дизайн для вашего сайта (десктопный, планшетный и мобильный);

- редизайн (новый дизайн вашего уже существующего сайта);

- оформление соцсетей и печатной продукции в одном стиле с сайтом.

Со мной вы получите выгодное сотрудничество:

1. Работа по договору - я оформлена как самозанятая, работаю по договору.

2. Без посредников - общение только со мной и я никогда не срываю сроки.

3. Эксклюзивный дизайн - я не копирую дизайн, делаю только эксклюзивный дизайн.

Как заказать у меня дизайн сайта?

1. Обсуждение проекта: мы обсуждаем ваш проект в переписке (Чат на Weblancer, E-mail, Skype, WhatsApp, Telegram, любой удобный для вас способ. Голосовые сообщения и телефонные звонки - исключены). Вы описываете проект, показываете техническое задание или прототип, приводите примеры сайтов, которые вам нравятся по дизайну. Если технического задания или прототипа у вас нет, тогда я вышлю вам бриф для заполнения. После изучения информации, я сообщу вам стоимость и сроки разработки дизайна.

2. Договор и предоплата 50%: оформляем и подписываем договор. Вы вносите предоплату в размере 50% от общей стоимости проекта. Т.к. я самозанятая, я вношу эту сумму в официальное приложение, которое автоматически генерирует чек, и отправляю чек вам.

3. Разработка прототипа и его утверждение: вы присылаете тексты для сайта (копирайт). Я изучаю ваш копирайт, бизнес, конкурентов, целевую аудиторию, выявляю УТП и создаю прототип вашего сайта. В соответствии с установленными сроками проекта я предоставляю прототип на утверждение. Вы можете внести до 3-х пакетов правок. После утверждения, внесение изменений в прототип будет возможно только за дополнительную плату.

4. Создание дизайна и его утверждение: в соответствии с установленными сроками проекта я предоставляю дизайн на утверждение постранично. Вы можете вносить комментарии и правки. Таким образом мы избежим ситуации, когда дизайн вам не нравится и вы хотите его переделать. Вы можете внести до 3-х пакетов правок, но если вы меняете весь план сайта, его дизайн или добавляете несогласованные ранее новые блоки, это оплачивается отдельно.

5. Последняя оплата и передача исходников: после завершения работы, вы подписываете акт приемки работ, оплачиваете оставшуюся сумму и я отправляю вам чек. После этого я передаю вам все материалы и исходники.

6. Вёрстка сайта: я веб-дизайнер, делаю только дизайн, подготавливаю макеты к вёрстке. Если вам нужен не только дизайн, но и вёрстка сайта, тогда по вашему желанию я буду сотрудничать с вашим верстальщиком. Если его нет - я порекомендую вам своих верстальщиков.

Моё портфолио:

1. Здесь, на Weblancer: https://www.weblancer.net/users/sarenta/portfolio/

2. На Behance: https://www.behance.net/sarenta0195e2

Для оплаты использую:

Яндекс-деньги

- Skype: sarenta_4

- Telegram: sarenta_4

- Email: [email protected]

- ВКонтакте: https://vk.com/id545253701