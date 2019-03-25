Дизайн баннеров, 3шт

БаннерыЗавершен12 заявок201 просмотр
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Для интернет-магазина чемоданов требуется создать 3 баннера. Срок: 1-2дня

5 лет назад
gera6
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sarenta
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$6
2 дня
Катерина с поставленной задачей справилась.
Хороший заказчик, рекомендую.
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