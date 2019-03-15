Макет email рассылки

Добрый день! Необходимо создать 2 тематических рекламных баннера А5 в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека + текст). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимосделать макет для e-mail рассылки. Рассылкапосвящена рассширению ассортимента и направлена на дистрибьюторов клиента. То есть главная задача письма – ЗАКАЗ от клиента. Не менее важна детская тематика,
в которой мы работаем. Поэтому визуально это должно быть ярко и вкусно! На
выходе нужен JPG. Макет нужен для тестового задания , поэтому срок реализации сегодня! По вопросам и предложениям пишите в Skype
1 блок:баннер https://clip2net.com/s/40mKepU
Нуженпримерно вот такой баннер, на нем должен быть логотип бренд Vtech, слоган «Бренд месяца – Vtech!», на плашке свозрастным диапазоном от 0 до 6 заменить на от 0 до 10
2 блок текстовый:
Представляем новинки компании Vtech, мировоголидера в производстве интерактивных обучающих игрушек! Серия Бип-Бип Toot – TootDrivers, входящая втоп продаж, теперь включает в себя более 25 артикулов и уже готова для
предзаказа.
3 блок: Новинкиколлекции: (выделяемцветом, увеличиваем размер кегля)
Далеепоказываем фото новинок, рядом или под каждым фото подписываем название и
ставим цену так, как это приведено ниже
1. Ракета, РРЦ 999 рублей
2. Трактор с крюком, РРЦ 1 199 рублей
3. Самолёт Бип-Бип Toot – Toot Drivers, РРЦ 1 199 рублей
4. Пожарная машина, РРЦ 1 199 рублей
5. Автотрек, СПЕЦ цена 1 299 рублей призаказе до 01.01.2001)
4 блок: Околлекции
Бип-Бип Toot – Toot Drivers – этоинтерактивная серия обучающего электронного транспорта. Включает в себя как
отдельные машины, так и целыетранспортные наборы, в которые встроена уникальная система Smart Point.Данная технология позволяет отдельнымтранспортным средствам легко соединяться с игровыми наборами из этой серии,
воспроизводить фразы, а также проигрывать мелодии и песни на русском языке! Русификация
всех игрушек Vtech обеспечилаим награды не только в игровой, но и в обучающей индустрии. Каждый товар из
коллекции Бип-Бип Toot – Toot Drivers имеет необычный привлекательный дизайн,
легок в использовании и подходит для широкого возрастного диапазона (0-10 лет).
Удивить ребёнка легко, а порадовать родителей не так-то просто. Игрушки бренда Vtceh –
это благодарность ваших покупателей в обмен на
неподдельный восторг их детей!
5 блок: Преимущества компании Коник: - выделяемэтот блок, ставим логотип коник
- Высокая маржинальность и оборачиваемость товаров (скачать прайс здесь) кнопка
- Удобная система доставки с логистическим центром в Москве (скачать остатки здесь) кнопка
- Рекламное сопровождение вашего бизнеса (заказать POSM материалы, оформление торгового, баннеры на сайт здесь) кнопка
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