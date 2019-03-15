Макет email рассылки

Необходимосделать макет для e-mail рассылки. Рассылкапосвящена рассширению ассортимента и направлена на дистрибьюторов клиента. То есть главная задача письма – ЗАКАЗ от клиента. Не менее важна детская тематика,

в которой мы работаем. Поэтому визуально это должно быть ярко и вкусно! На

выходе нужен JPG. Макет нужен для тестового задания , поэтому срок реализации сегодня! По вопросам и предложениям пишите в Skype

1 блок:баннер https://clip2net.com/s/40mKepU

Нуженпримерно вот такой баннер, на нем должен быть логотип бренд Vtech, слоган «Бренд месяца – Vtech!», на плашке свозрастным диапазоном от 0 до 6 заменить на от 0 до 10

2 блок текстовый:

Представляем новинки компании Vtech, мировоголидера в производстве интерактивных обучающих игрушек! Серия Бип-Бип Toot – TootDrivers, входящая втоп продаж, теперь включает в себя более 25 артикулов и уже готова для

предзаказа.

3 блок: Новинкиколлекции: (выделяемцветом, увеличиваем размер кегля)

Далеепоказываем фото новинок, рядом или под каждым фото подписываем название и

ставим цену так, как это приведено ниже

1. Ракета, РРЦ 999 рублей

2. Трактор с крюком, РРЦ 1 199 рублей

3. Самолёт Бип-Бип Toot – Toot Drivers, РРЦ 1 199 рублей

4. Пожарная машина, РРЦ 1 199 рублей

5. Автотрек, СПЕЦ цена 1 299 рублей призаказе до 01.01.2001)

4 блок: Околлекции

Бип-Бип Toot – Toot Drivers – этоинтерактивная серия обучающего электронного транспорта. Включает в себя как

отдельные машины, так и целыетранспортные наборы, в которые встроена уникальная система Smart Point.Данная технология позволяет отдельнымтранспортным средствам легко соединяться с игровыми наборами из этой серии,

воспроизводить фразы, а также проигрывать мелодии и песни на русском языке! Русификация

всех игрушек Vtech обеспечилаим награды не только в игровой, но и в обучающей индустрии. Каждый товар из

коллекции Бип-Бип Toot – Toot Drivers имеет необычный привлекательный дизайн,

легок в использовании и подходит для широкого возрастного диапазона (0-10 лет).

Удивить ребёнка легко, а порадовать родителей не так-то просто. Игрушки бренда Vtceh –

это благодарность ваших покупателей в обмен на

неподдельный восторг их детей!

5 блок: Преимущества компании Коник: - выделяемэтот блок, ставим логотип коник

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