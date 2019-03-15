Макет email рассылки

$15
БаннерыЗавершен8 заявок233 просмотра
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Необходимосделать макет для e-mail рассылки. Рассылкапосвящена рассширению ассортимента и направлена на дистрибьюторов клиента. То есть главная задача письма – ЗАКАЗ от клиента. Не менее важна детская тематика,

в которой мы работаем. Поэтому визуально это должно быть ярко и вкусно! На

выходе нужен JPG. Макет нужен для тестового задания , поэтому срок реализации сегодня! По вопросам и предложениям пишите в Skype

 

1 блок:баннер https://clip2net.com/s/40mKepU

 

Нуженпримерно вот такой баннер, на нем должен быть логотип бренд Vtech, слоган «Бренд месяца – Vtech!», на плашке свозрастным диапазоном от 0 до 6 заменить на от 0 до 10

 

 

2 блок текстовый:

 

Представляем новинки компании Vtech, мировоголидера в производстве интерактивных обучающих игрушек! Серия Бип-Бип TootTootDrivers, входящая втоп продаж, теперь включает в себя более 25 артикулов и уже готова для

предзаказа.

 

3 блок: Новинкиколлекции: (выделяемцветом, увеличиваем размер кегля)

 

Далеепоказываем фото новинок, рядом или под каждым фото подписываем название и

ставим цену так, как это приведено ниже

1.      Ракета, РРЦ  999 рублей

2.      Трактор с крюком, РРЦ  1 199 рублей

3.     Самолёт Бип-Бип Toot – Toot Drivers, РРЦ  1 199 рублей

4.      Пожарная машина, РРЦ  1 199 рублей

5.      Автотрек, СПЕЦ цена  1 299 рублей призаказе до 01.01.2001)

 

4 блок: Околлекции

 

Бип-Бип Toot – Toot Drivers – этоинтерактивная серия обучающего электронного транспорта. Включает в себя как

отдельные  машины, так и целыетранспортные наборы, в которые встроена уникальная система Smart Point.Данная  технология позволяет отдельнымтранспортным средствам легко соединяться с игровыми наборами из этой серии,

воспроизводить фразы, а также проигрывать мелодии и песни на русском языке! Русификация

всех игрушек Vtech обеспечилаим награды не только в игровой, но и в обучающей индустрии. Каждый товар из

коллекции Бип-Бип Toot – Toot Drivers имеет необычный привлекательный дизайн,

легок в использовании и подходит для широкого возрастного диапазона (0-10 лет).

Удивить ребёнка легко, а порадовать родителей не так-то просто. Игрушки бренда Vtceh –

это благодарность ваших покупателей в обмен на 

неподдельный восторг их детей!

 

5 блок: Преимущества компании Коник: - выделяемэтот блок, ставим логотип коник

 

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Сделайтезаказ и вы получите постоянных клиентов, дети которых будут расти с # Бип-Бип Toot – Toot Drivers!

 

Кнопка сделать заказ

5 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
FlFam88
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Осталась довольна результатом работы с Юлией! Хорошее чувство вкуса, учитывает все запросы и пожелания заказчика, всегда на связи. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна, чёткое задание, оперативная связь и мгновенная оплата, рекомендую!
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