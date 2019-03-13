Нужны баннеры на твич канал

Добрый день! Необходимо создать 2 тематических рекламных баннера А5 в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека + текст). ...
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