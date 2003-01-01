Создать шаблон для бизнес-странички в instagram

Приветствую. Требуется графический дизайнер для разового изготовления несложного макета из нескольких шаблонов в едином стиле (для трех рубрик и сторис) -для аккуанта, связанного с beauty-индустрией в instagram, который можно редактировать потом в photoshop.

Конкретнее- изготовить золотистую интересную рамку или две тонкие пересекающиеся из двух цветов (ссылку на цвета скину) и, возможно, вписать как-то логотип. В стиле минимализм, чтобы шаблоны не отвлекали от основного изображения или текста. Нашла пример-прилагаю, но он слишком нагроможденный.