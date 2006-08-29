Многолетний опыт работы в полиграфии. Восемь лет работы за рубежом - издательство "Webster". Три года работы арт-директором в журнале "Мир и Дом". К сожалению пришлось уйти на фриланс по семейним обстоятельствам (болен муж). В данное время веду несколько муниципальных газет и ежеквартальный журнал "Телефорум". Каждый месяц разрабатываю 4-5 обложек для книжного издательства "Кнорус". Полное техническое сопровождение до стадии готовой продукции. Мальтийский университет по специальности.