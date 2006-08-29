Сделать новый дизайн сайта kupon-kuponych.ru Требуется хорошее знание РНР иначе будут большие трудности.
Многолетний опыт работы в полиграфии. Восемь лет работы за рубежом - издательство "Webster". Три года работы арт-директором в журнале "Мир и Дом". К сожалению пришлось уйти на фриланс по семейним обстоятельствам (болен муж). В данное время веду несколько муниципальных газет и ежеквартальный журнал "Телефорум". Каждый месяц разрабатываю 4-5 обложек для книжного издательства "Кнорус". Полное техническое сопровождение до стадии готовой продукции. Мальтийский университет по специальности.
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Переделать дизайн сайта kupon-kuponych.ruДизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
1.Изменить отражение индекс пхп(сейчас работает на монстровском шаблоне, требуется получить отображение в виде таблицы при команде cPath). 2.Наполнить магазин (oscommerce) около 2500 товаровЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно модифицировать флеш плейер. Господа проект опубликован под конкретного исполнителя. Извините.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно доработать предыдущий проектЗавершен17 лет назад
- $25
Уважаемые господа фрилансеры! Задача очень проста на первый взгляд, однако под силу только высококвалифицированному ПХП программеру. Нужно установить контрибуцию "Registry" - http://www.oscommerce.com/community/contributions,1226/category,all/search,registry в рабочий Oscommerce магазин. Вся сложность заключается в том что в магазине установленны ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $5
Есть флеш програмка. Для того чтобы поменять base url надо редактировать .fla файл. Требуется чтобы эта флешка брала url из отдельного файла, который редактируется в блокноте, а лучше через HTML форму вроде небольшого админ бэкенда. ...Завершен17 лет назад
- $50
Надо прикрутить конструктор футболок к интернет-магазину предпочтительно oscommerce. Конструктор смотреть здесь http://www.wmpaycash.com/test/ttt/ Дам .fla file. В принципе все. Уточнения в процессе. Бюджет маловат, но что есть. Окажу всемерную помощь. Следом за этим будет похожий проект, но ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад