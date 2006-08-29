sashaswan

Александра Лебедева sashaswan

 
53 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Многолетний опыт работы в полиграфии. Восемь лет работы за рубежом - издательство "Webster". Три года работы арт-директором в журнале "Мир и Дом". К сожалению пришлось уйти на фриланс по семейним обстоятельствам (болен муж). В данное время веду несколько муниципальных газет и ежеквартальный журнал "Телефорум". Каждый месяц разрабатываю 4-5 обложек для книжного издательства "Кнорус". Полное техническое сопровождение до стадии готовой продукции. Мальтийский университет по специальности.

  • PHP для OScommerce

    $50

    1.Изменить отражение индекс пхп(сейчас работает на монстровском шаблоне, требуется получить отображение в виде таблицы при команде cPath). 2.Наполнить магазин (oscommerce) около 2500 товаров

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Oscommerce contribution Registry

    $25

    Уважаемые господа фрилансеры! Задача очень проста на первый взгляд, однако под силу только высококвалифицированному ПХП программеру. Нужно установить контрибуцию "Registry" - http://www.oscommerce.com/community/contributions,1226/category,all/search,registry в рабочий Oscommerce магазин. Вся сложность заключается в том что в магазине установленны ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Backend для флешки

    $5

    Есть флеш програмка. Для того чтобы поменять base url надо редактировать .fla файл. Требуется чтобы эта флешка брала url из отдельного файла, который редактируется в блокноте, а лучше через HTML форму вроде небольшого админ бэкенда. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Конструктор

    $50

    Надо прикрутить конструктор футболок к интернет-магазину предпочтительно oscommerce. Конструктор смотреть здесь http://www.wmpaycash.com/test/ttt/ Дам .fla file. В принципе все. Уточнения в процессе. Бюджет маловат, но что есть. Окажу всемерную помощь. Следом за этим будет похожий проект, но ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
13daemon
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
PHP для OScommerce
Работать с Александрой понравилось. Диалог конструктивный, оплата своевременная. Рекомендую.
Все отлично! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
17 лет назад
Backend для флешки
С заказчиком легко найти общий язык. Нет проблем с оплатой. Всем очень рекомендую!
Отличная работа! Рекомендую всем заказчикам. Буду обращаться всегда.
Ответный отзыв
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Доработать backend для flash
Отличный заказчик. Работать понравилось-никаких проблем. Работала без предоплаты. Четкие задания, всегда можно прити к взаимопониманию. Рекомендую!
Замечательная работа! Очень спокойно реагирует на капризы и промахи заказчика. Приятно работать.
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