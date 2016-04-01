sayagainsim

Владимир sayagainsim

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Тестирование веб-проектов / Тестирование мобильных приложений

e-mail: [email protected]

Тестирование веб-проектов / Тестирование мобильных приложений

* Устройства: Lenovo A6000 Android 5.0; iOS -Phone 4/4S; iPad Mini; iPad 2 

Тестирование Desktop приложений 

* Окружение: Win 7 64bit; Win8.1 64 bit; Win 10; Mac OS 

Виды тестирования 

- Функциональное тестирование, 

- Тестирование верстки (различные браузеры) 

- Тестирование GUI

AndroidiOS
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга