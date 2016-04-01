Тестирование веб-проектов / Тестирование мобильных приложений
e-mail: [email protected]
Тестирование веб-проектов / Тестирование мобильных приложений
* Устройства: Lenovo A6000 Android 5.0; iOS -Phone 4/4S; iPad Mini; iPad 2
Тестирование Desktop приложений
* Окружение: Win 7 64bit; Win8.1 64 bit; Win 10; Mac OS
Виды тестирования
- Функциональное тестирование,
- Тестирование верстки (различные браузеры)
- Тестирование GUI
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Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга