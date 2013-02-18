sazakharova

Уважаемые переводчики! Требуется Ваша помощь в переводе неофициального гимна города. Объем – 1134 знака с пробелами или 178 слов. Требуется не дословный перевод, никаких гугл переводчиков. Нужно проявить творческий подход и показать отличное знание языка. ...
Образование:
2002-2007 – Челябинский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков, специальность – лингвист, преподаватель немецкого, английского языков.
Дополнительное образование:
2007- 2013 – ЮУрГУ, Приборостроительный факультет, кафедра «Автоматизация и управление» специальность – «Управление и информатика в технических системах», бакалавр
Стажировки:
февраль 2008 – Германия, г. Виль, завод «BPW»
октябрь-ноябрь 2008 – Германия, г. Менхенгладбах, фирма “SMS-Meer GmbH”
Опыт работы:
май 2008- по настоящее время, ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), протокольный отдел, должность – переводчик.
Участие в проектах:
1. Монтаж токарно-сверлильно-фрезерной установки австрийской фирмы “WFL”, функции: перевод договора на поставку, документации по таможенной очистке оборудования, инструкций по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, устный перевод во время монтажных и пуско-наладочных работ, перевод телефонных переговоров, связанных с сервисным обслуживанием оборудования.
2. Сервисное обслуживание экспандерной установки в цехе 6, функции: устный перевод во время сервисных работ, перевод актов приемочных испытаний, протоколов переговоров.
3. Строительство цеха ТЭСЦ-3 («Высота-239»). Устный перевод от стадии подписания договора на поставку продукции до пуско-наладочных работ, письменный перевод огромного количества документации по этому проекту: договора, счета, банковские документы, таможенная документация, документация на оборудование, протоколы, акты и мн. др.
4. Судебное разбирательство по пильгерной установке производства немецкой фирмы “ITWH”. Письменный перевод судебной документации и переписки.
5. Обучение сотрудников. Письменный перевод обучающих материалов, устный перевод обучающих занятий. (на заводе «СМС-Меер» г. Менхенгладбах, Германия).
6. Множество других проектов, проведение экскурсий для иностранных делегаций, переговоры с поставщиками и клиентами компании и мн. др.
июнь 2007- май 2008 – «БПВ-Ост» - представительство немецкой фирмы в г. Челябинске (предприятие занимается поставкой комплектующих из Германии для прицепной техники), должность – референт-переводчик
- Переводы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо вычитать статью на английском для последующей публикации (24833 знака с пробелами). Прикреплен отрывок из статьи. Внести исправления в режиме правки. Статья необходима к 19.02.13. Укажите, пожалуйста Вашу ставкуРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт12 лет назад