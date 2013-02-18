sazakharova

переводчик английского/немецкого языков

Образование:

2002-2007 – Челябинский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков, специальность – лингвист, преподаватель немецкого, английского языков.

Дополнительное образование:

2007- 2013 – ЮУрГУ, Приборостроительный факультет, кафедра «Автоматизация и управление» специальность – «Управление и информатика в технических системах», бакалавр

Стажировки:

февраль 2008 – Германия, г. Виль, завод «BPW»

октябрь-ноябрь 2008 – Германия, г. Менхенгладбах, фирма “SMS-Meer GmbH”

Опыт работы:

май 2008- по настоящее время, ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), протокольный отдел, должность – переводчик.

Участие в проектах:

1. Монтаж токарно-сверлильно-фрезерной установки австрийской фирмы “WFL”, функции: перевод договора на поставку, документации по таможенной очистке оборудования, инструкций по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, устный перевод во время монтажных и пуско-наладочных работ, перевод телефонных переговоров, связанных с сервисным обслуживанием оборудования.

2. Сервисное обслуживание экспандерной установки в цехе 6, функции: устный перевод во время сервисных работ, перевод актов приемочных испытаний, протоколов переговоров.

3. Строительство цеха ТЭСЦ-3 («Высота-239»). Устный перевод от стадии подписания договора на поставку продукции до пуско-наладочных работ, письменный перевод огромного количества документации по этому проекту: договора, счета, банковские документы, таможенная документация, документация на оборудование, протоколы, акты и мн. др.

4. Судебное разбирательство по пильгерной установке производства немецкой фирмы “ITWH”. Письменный перевод судебной документации и переписки.

5. Обучение сотрудников. Письменный перевод обучающих материалов, устный перевод обучающих занятий. (на заводе «СМС-Меер» г. Менхенгладбах, Германия).

6. Множество других проектов, проведение экскурсий для иностранных делегаций, переговоры с поставщиками и клиентами компании и мн. др.

июнь 2007- май 2008 – «БПВ-Ост» - представительство немецкой фирмы в г. Челябинске (предприятие занимается поставкой комплектующих из Германии для прицепной техники), должность – референт-переводчик