sbolgov

Сергей sbolgov

 
37 летРоссия/Воронеж
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
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Четкая постановка задачи, оперативная проверка, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!