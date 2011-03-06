scaramouch_

Виталий scaramouch_

 
48 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Flash design, web design

Большой опыт, много работ не выкладываю, буду периодически менять те, что залил

Flash
Портфолио
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Разработка игр
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
#513
Анимация
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1161
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#5640
Веб-программирование
нет отзывов
от $1000
от 14 дней
#5967