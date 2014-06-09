schotkinus

вот что есть http://zmebel.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/kuxni-pod-zakaz/ вот что должно быть http://foto-remonta.ru/object-13-page-2.html далее подробней нужно сделать сайтбар с категориями как тут http://c2n.me/ibx32C ...