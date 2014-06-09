schotkinus

Смысл при нажатии меняется цвет потолка Вот как выглядит http://c2n.me/inCJXG Точно такой же как на сайте http://www.potolokld.ru/
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
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Нужен рерайтер/копирайтер на строительную тематику 15000 знаков в день, 3 статьи, с красивым разрешением на сайте WordPress (картинки, абзацы, списки) оплата два раза в месяц Суббота, воскресенье ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
• проверка корректности настройки 404 ошибки, внесение необходимых корректировок; • проверка наличия битых ссылок, их устранение. • проверка на скрытые тексты/ссылки, внесение необходимых корректировок; • проверка ошибок по Google и Yandex Webmasters, внесение необходимых корректировок; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
вот что есть http://zmebel.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/kuxni-pod-zakaz/ вот что должно быть http://foto-remonta.ru/object-13-page-2.html далее подробней нужно сделать сайтбар с категориями как тут http://c2n.me/ibx32C ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
есть лендинг, после оформления заказа, на странице спасибо, нужно поставить переменную SUB_ID в этом коде вы должны подставить переменную SUB_ID, уникальное значение, по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад