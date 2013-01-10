scomfort

Дмитрий scomfort

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Статьи и описания товаров для интернет-магазина
Хочется сказать больше спасибо Дмитрию за невероятное приятное сотрудничество. Мне нравится работать с заказчиками, которые сами отлично владеют словом и отличаются грамотностью. Дмитрий как раз такой. Более того, он умеет критиковать, что тоже стоит причислить к плюсам нашего сотрудничества. Не было такого, чтобы текст "просто не понравился". Если что-то не подходило, Дмитрий четко, понятно и очень вежливо объяснял, почему стоит доработать тот или иной фрагмент текста. Не было никаких проблем с оплатой, о торге (чтобы подешевле) и речи не возникло, что тоже порадовало, потому что свидетельствовало о том, что Дмитрий очень ценит чужой труд и понимает, что качественная работа не бывает дешевой. Еще раз спасибо за, я бы сказала, дружеское отношение и необычайно приятное сотрудничество.
Наталья - настоящий художник слова. Я не нашел на www.weblancer.net лучшего. Критерием оценки было мой опыт и образование в рекламе. Наташа заслуживает наивысшего рейтинга. Продающие тексты написаны на "отлично+". Была поставлена сложнейшая задача - написать около 30 текстов об одном и том же по-разному. С этим, кроме Натальи, не справился никто... Равного Наталье - нет!
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