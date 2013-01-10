Хочется сказать больше спасибо Дмитрию за невероятное приятное сотрудничество. Мне нравится работать с заказчиками, которые сами отлично владеют словом и отличаются грамотностью. Дмитрий как раз такой. Более того, он умеет критиковать, что тоже стоит причислить к плюсам нашего сотрудничества. Не было такого, чтобы текст "просто не понравился". Если что-то не подходило, Дмитрий четко, понятно и очень вежливо объяснял, почему стоит доработать тот или иной фрагмент текста. Не было никаких проблем с оплатой, о торге (чтобы подешевле) и речи не возникло, что тоже порадовало, потому что свидетельствовало о том, что Дмитрий очень ценит чужой труд и понимает, что качественная работа не бывает дешевой. Еще раз спасибо за, я бы сказала, дружеское отношение и необычайно приятное сотрудничество.