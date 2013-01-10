Администрирование интернет магазина: исправление программных ошибок создателя, повышение юзабилити, контекстная реклама, повышение конверсий и продаж
Интернет-магазины4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Администрирование интернет магазина: исправление программных ошибок создателя, повышение юзабилити, контекстная реклама, повышение конверсий и продаж
Требуется создание следующих рекламных текстов: Раздел "О нас", задача - формирование позитивного образа интернет-магазина, создание атмосферы доверия. Заглавные статьи к разделам и подразделам каталога, а также небольшие описания к моделям диванов в этих ...