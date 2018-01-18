IT- компания Seanetix занимается WEB и мобильной разработкой (IOS, Android, Кроссплатформенность).

Мобильная разработка

Учитывая растущий спрос на мобильные решения, Seanetix активно работает в этом направлении.

Наша команда может предоставлять высококачественные решения для платформ iOS и Android, позволяя вашему приложению охватывать практически все популярные смартфоны и планшетные устройства.

WEB-разработка

Seanetix увлечен веб-технологиями и постоянно следит за новыми технологиями, которые делают нас более эффективными.

Мы можем объединить все виды технологий из HTML и CSS в объектно-ориентированный PHP, интегрированный с сторонними API-интерфейсами REST для создания сайта, который будет функционировать так, как вам нужно.

WEB-дизайн

Дизайн сайта - это то, как выглядит ваш сайт, это первое, что видит клиент.

Таким образом, дизайн должен быть простым, легким, симпатичным и практичным. Мы старались учитывать все пожелания наших клиентов и понимать их конкретные потребности в создании современных, профессиональных и функциональных web-сайтов, которые пользователи находят привлекательными и удобными в использовании.

сайт компании: http://seanetix.com/