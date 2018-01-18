seanetixagency

Вера Полосина seanetixagency

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
IT- компания Seanetix занимается WEB и мобильной разработкой (IOS, Android, Кроссплатформенность).

Мобильная разработка

Учитывая растущий спрос на мобильные решения,  Seanetix активно работает в этом направлении. 

Наша команда может предоставлять высококачественные решения для платформ iOS и Android, позволяя вашему приложению охватывать практически все популярные  смартфоны и планшетные устройства.

WEB-разработка

Seanetix увлечен веб-технологиями и постоянно следит за новыми технологиями, которые делают нас более эффективными.

Мы можем объединить все виды технологий из HTML и CSS в объектно-ориентированный PHP, интегрированный с сторонними API-интерфейсами REST для создания сайта, который будет функционировать так, как вам нужно.

WEB-дизайн

Дизайн сайта - это то, как выглядит ваш сайт,  это первое, что видит клиент.

Таким образом, дизайн должен быть простым, легким, симпатичным и практичным. Мы старались учитывать все пожелания наших клиентов и понимать их конкретные потребности в создании современных, профессиональных и функциональных web-сайтов, которые пользователи находят привлекательными и удобными в использовании.

сайт компании: http://seanetix.com/

PHPДизайн сайтаAndroidHTMLCSSiOSREST
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$560
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$557
10 баллов
6 лет назад
Сайт отеля с возможностью бронирования на Wordpress
Команда Веры отлично справилась с поставленной задачей. Все ТЗ было выполнено в полном объеме. Рекомендую!!!
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.)
Ответный отзыв
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$190
10 баллов
6 лет назад
Верстка + CMS для лендинга
Всё отлично. Работой доволен. Сайт готов, жду переноса на мой хостинг.
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.)
Ответный отзыв
AlexSpain
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта спортивной тематики "под ключ"
Большой спасибо! Очень приятно было работать с профессионалами своего дела и к тому же приятными и ответственными людьми. Всем рекомендую.
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.)
Ответный отзыв
escoban
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$170
10 баллов
6 лет назад
Верстка интернет-магазина и посадка на Woocomerce
Отличные ребята. Сделали все качественно и отлично. Сделали даже дополнительную работу(помогли доверстать). Советую всем как хороших исполнителей!
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.)
Ответный отзыв
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$360
10 баллов
6 лет назад
Личный кабинет на сайт
Ребята - большие молодцы , очень понравился их подход к работе , и само исполнение работы. Рад был сотрудничеству с ними , четкие вопросы по теме, проект сдан вовремя в срок , как и договаривались. Всем Рекомендую !!!
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$20/час
от $50от 3 часов
#295
HTML-верстка
3 отзыва
$20/час
от $50от 2 часов
#792
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$20/час
от $100от 5 часов
#171
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $100от 5 часов
#778