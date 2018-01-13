escoban

Никита escoban

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Выполню ваш проект в срок, или заплачу вам $1000

Являюсь профессионалом в сфере веб-разработки. 

Успешно завершил более 30-ти проектов, из которых сайт крупного хостинг-провайдера, и сайт системы документов оборота. Имею отличные отзывы от своих клиентов. 

Ношу звание Джедая-верстки, и разработки каталог-сайтов под Wordpress. Всегда стремлюсь к изучению чего-то нового, и стараюсь применять в своих проектах последние тенденции в мире веб-разработки.

Список моих услуг:

  • html-верстка макетов(psd/sketch/ai/figma)
  • Посадка сайта на CMS (Wordpress, ModX, OpenCart)
  • Разработка сайта-каталога (с посадкой на CMS Wordpress)
  • Создание интерет-магазина (на CMS OpenCart)
  • Landing-page под ключ
Краткий список моих знаний:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Jquery
  • Gulp
  • Sass
  • Wordpress
  • MySQL
  • Modx
  • Opencart
  • PHP
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$170
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Отзывы фрилансеров

seanetixagency
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Верстка интернет-магазина и посадка на Woocomerce
Работой с заказчиком очень довольны. Оплата вовремя, на все вопросы которые возникали в процессе выполнения задания отвечал быстро. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.)
Отличные ребята. Сделали все качественно и отлично. Сделали даже дополнительную работу(помогли доверстать). Советую всем как хороших исполнителей!
Ответный отзыв
vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
$77
10 баллов
7 лет назад
Разработка и доработка дизайна
Figma
Никита добросовестный заказчик. Оплату осуществляет заблаговременно в четкой оговоренной сумме. Работать очень приятно!
Отличный дизайнер! Была на половину готовая главная страница, необходимо было доработать ее и дорисовать оставшиеся страницы. Отлично продолжил стиль, который был задан сайту. Всегда на связи, и оперативно отвечает на поставленные вопросы. Всем рекомендую к сотрудничеству. Вскоре еще раз обязательно обращусь!
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
С Никитой было приятно работать. Порядочный и компетентный заказчик. Утверждение работы быстрое, оплата в полном объеме и точно в срок. Остались только положительные впечатления. Буду рад повторному сотрудничеству!
Отличный дизайнер логотипов! Ответственный подход к работе, показ эскизов и согласование. Необходимо помимо того что было нарисовать дополнение к логотипу - и он с этим справился на ура! Категорически советую работать с этим человеком, буду обращаться еще раз!
Ответный отзыв