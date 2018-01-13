Выполню ваш проект в срок, или заплачу вам $1000

Являюсь профессионалом в сфере веб-разработки.

Успешно завершил более 30-ти проектов, из которых сайт крупного хостинг-провайдера, и сайт системы документов оборота. Имею отличные отзывы от своих клиентов.

Ношу звание Джедая-верстки, и разработки каталог-сайтов под Wordpress. Всегда стремлюсь к изучению чего-то нового, и стараюсь применять в своих проектах последние тенденции в мире веб-разработки.

Список моих услуг:

html-верстка макетов(psd/sketch/ai/figma)

Посадка сайта на CMS (Wordpress, ModX, OpenCart)

Разработка сайта-каталога (с посадкой на CMS Wordpress)

Создание интерет-магазина (на CMS OpenCart)

Landing-page под ключ

Краткий список моих знаний: