Прошу сразу закрыть вкладку тех, кто не работал с WordPress, в частности плагином wp all import pro Необходимо массово загрузить страницы на сайт, а так же внести небольшие правки. Предлагайте свою стоимость, ...
Являюсь профессионалом в сфере веб-разработки.
Успешно завершил более 30-ти проектов, из которых сайт крупного хостинг-провайдера, и сайт системы документов оборота. Имею отличные отзывы от своих клиентов.
Ношу звание Джедая-верстки, и разработки каталог-сайтов под Wordpress. Всегда стремлюсь к изучению чего-то нового, и стараюсь применять в своих проектах последние тенденции в мире веб-разработки.
Список моих услуг:
- html-верстка макетов(psd/sketch/ai/figma)
- Посадка сайта на CMS (Wordpress, ModX, OpenCart)
- Разработка сайта-каталога (с посадкой на CMS Wordpress)
- Создание интерет-магазина (на CMS OpenCart)
- Landing-page под ключ
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Jquery
- Gulp
- Sass
- Wordpress
- MySQL
- Modx
- Opencart
- PHP
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо массово загрузить посты и внести небольшие правки на сайт (WordPress). !!! Писать только тем, кто ранее работал с плагином WP All Import. !!! Работы ну совсем чуть-чуть, но руки не доходят. Подробности ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо заполнить многостраничный сайт продающим текстом. Около 17 страниц. Присылайте свои работы и стоимость. Кандидатам отвечу и отправлю сайт.Продающие тексты16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $170
В наличии PSD макет сайта. Необходимо быстро и качественно сверстать сайт(адаптивно). После верстки необходимо посадить сайт на Woocomerce. Всего 6 страничек однотипных страничек. Бюджет: 10.000 руб. Сроки: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $77
Важно: Необходим опыт в работе с FIGMA, если у вас нету опыт - не оставляйте заявку. Бюджет: 4500 руб. Имеется главная страница, необходимо ее доработать(эскизы есть). Так же ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Тематика: Гидрошары(Орбиз) Бюджет: 2.000 руб. Хотелось бы в логотипе увидеть какую-то зверушку с буквами нашего магазина "интернет-магазин ГИДРОШАР" или просто это будет "Гидрошар". Животное должно олицетворять добро и привлекать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад