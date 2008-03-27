sebekon

IT SEBEKON sebekon

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Разработка и продвижение сайтов.

Автоматизация предприятий: прокладка сетей, поддержка сети, компьютеров, системы видеонаблюдения. Адаптация программ 1С. Написание учетных систем на web-технологиях.

Портфолио: www.sebekon.ru

Портфолио
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