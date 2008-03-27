Разработка и продвижение сайтов.
Автоматизация предприятий: прокладка сетей, поддержка сети, компьютеров, системы видеонаблюдения. Адаптация программ 1С. Написание учетных систем на web-технологиях.
Портфолио: www.sebekon.ru
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Портфолио
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