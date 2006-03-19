Заказчик предоставил полный доступ к сайту, чем очень облегчил доработку скрипта. Явно положительная черта в заказчике - четкость требований и предоставление детельного т.з. + готовность в любой момент обсудить детали. Делал доработки на его сервере, т.к. был 100% уверен в его порядочности. Также плюсом считаю то, что пошел навстречу при несколько специфичных условиях оплаты. Стучись в аську, если что, всегда помогу!