Необходимо немного переделать интернет-магазин на движке Shop-Script Premium. Необходимо подкоректировать вывод каталога товаров (сделать в столбик и на отдельной странице) и вывод товаров в прайс-листе (сделать по категориям). Полное задание в прикрепленном файле. Задание не трудное, работы ...
- $50Интернет-магазины1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $50
Необходимо добавить дополнительно интерфейс оператора с урезанными правами (должен быть доступ только к импорту и экспорту каталога товаров и к формированию отчетов). Добавить возможность формирования и экспорта (в HTML, XLS) отчетов по произведенным заказам, а также ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
Необходимо встроить готовый дизайн в Shop-Script Premium. Дизайн интернет-магазина основан на технологии smarty (использование шаблонов). Объем примерно 10-15 страниц. Также возможно потребуется небольшая корректировка php-скриптов под дизайн и некоторое изменение функционала. На страницах используется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
18 лет назад
Заказчик предоставил полный доступ к сайту, чем очень облегчил доработку скрипта. Явно положительная черта в заказчике - четкость требований и предоставление детельного т.з. + готовность в любой момент обсудить детали. Делал доработки на его сервере, т.к. был 100% уверен в его порядочности. Также плюсом считаю то, что пошел навстречу при несколько специфичных условиях оплаты. Стучись в аську, если что, всегда помогу!
Ответный отзыв
Молодец, отличная работа! Сделал всё как надо! Небольшая плата за качественно выполненную работу, ответственный подход, внимательность и понимание - вот что отличает данного фрилансера от других. С понимаем относился к поправкам, которые возникали в ходе выполнения данного проекта. Бесспорно, этот человек умеет делать свое дело! Наивысшая оценка за работу, и планы на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
18 лет назад
Николай проявил себя грамотным и ответственным заказчиком. Составил т.з. со всеми важными деталями, оставив при этом место для творчества. Оперативно предоставил информацию по хостингу и его поддержке. Предложил предоплату и своевременно выплатил всю обговоренную сумму. Надеюсь и дальше работать с ним.
Ответный отзыв
Задание выполнено в полной мере. Все предъявляемые требования к проекту были выполнены. Работой в общем доволен, буду и дальше работать с этим фрилансером.
$99
9 баллов
18 лет назад
Заказчик экономный, но терпимо )), платит вовремя и в полном объеме без проблем.
Ответный отзыв
Хорошая работа. Сотрудничеством довольны. Будем рады и в дальнейшем сотрудничать с vstudio.