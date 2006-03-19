security

Гость security

 
NaN летКазахстан
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая доработка скрипта интернет-магазина Shop-Script Premium

    $50

    Необходимо немного переделать интернет-магазин на движке Shop-Script Premium. Необходимо подкоректировать вывод каталога товаров (сделать в столбик и на отдельной странице) и вывод товаров в прайс-листе (сделать по категориям). Полное задание в прикрепленном файле. Задание не трудное, работы ...

    PHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Модернизация и доработка скрипта Shop-Script Premium

    $50

    Необходимо добавить дополнительно интерфейс оператора с урезанными правами (должен быть доступ только к импорту и экспорту каталога товаров и к формированию отчетов). Добавить возможность формирования и экспорта (в HTML, XLS) отчетов по произведенным заказам, а также ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Интеграция готового дизайна в шаблон Shop-Script Premium

    $100

    Необходимо встроить готовый дизайн в Shop-Script Premium. Дизайн интернет-магазина основан на технологии smarty (использование шаблонов). Объем примерно 10-15 страниц. Также возможно потребуется небольшая корректировка php-скриптов под дизайн и некоторое изменение функционала. На страницах используется ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$20
10 баллов
18 лет назад
Небольшая доработка скрипта интернет-магазина Shop-Script Premium
Заказчик предоставил полный доступ к сайту, чем очень облегчил доработку скрипта. Явно положительная черта в заказчике - четкость требований и предоставление детельного т.з. + готовность в любой момент обсудить детали. Делал доработки на его сервере, т.к. был 100% уверен в его порядочности. Также плюсом считаю то, что пошел навстречу при несколько специфичных условиях оплаты. Стучись в аську, если что, всегда помогу!
Молодец, отличная работа! Сделал всё как надо! Небольшая плата за качественно выполненную работу, ответственный подход, внимательность и понимание - вот что отличает данного фрилансера от других. С понимаем относился к поправкам, которые возникали в ходе выполнения данного проекта. Бесспорно, этот человек умеет делать свое дело! Наивысшая оценка за работу, и планы на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$200
10 баллов
18 лет назад
Модернизация и доработка скрипта Shop-Script Premium
Николай проявил себя грамотным и ответственным заказчиком. Составил т.з. со всеми важными деталями, оставив при этом место для творчества. Оперативно предоставил информацию по хостингу и его поддержке. Предложил предоплату и своевременно выплатил всю обговоренную сумму. Надеюсь и дальше работать с ним.
Задание выполнено в полной мере. Все предъявляемые требования к проекту были выполнены. Работой в общем доволен, буду и дальше работать с этим фрилансером.
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$99
9 баллов
18 лет назад
Интеграция готового дизайна в шаблон Shop-Script Premium
Заказчик экономный, но терпимо )), платит вовремя и в полном объеме без проблем.
Хорошая работа. Сотрудничеством довольны. Будем рады и в дальнейшем сотрудничать с vstudio.
Ответный отзыв