- Я предоставляю широкий спект услуг: работа в Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Illustrator; написание скриптов на PHP, JavaScript; вёрстка по готовому дизайну; сайты "под ключ".
- Портфолио, к сожалению, небольшое, но со временем будет пополняться новыми работами по мере их создания.
- Стоимость моих услуг небольшая и зависит напрямую от вида исполняемой мною работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Сайт игрового клана159 просмотров
- Логотип для компании ГИД225 просмотров
Отзывы заказчиков
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10 баллов
18 лет назад
Сайт сделан в соответствии с заданием за минимальное время. Изменений и дополнений не потребовалось.