gidsh

Дмитрий Григорьев gidsh

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

- Я предоставляю широкий спект услуг: работа в Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Illustrator; написание скриптов на PHP, JavaScript; вёрстка по готовому дизайну; сайты "под ключ".

- Портфолио, к сожалению, небольшое, но со временем будет пополняться новыми работами по мере их создания.

- Стоимость моих услуг небольшая и зависит напрямую от вида исполняемой мною работы.

PHPJavascriptДизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Специальное предложение для начинающих дизайнеров!
Сайт сделан в соответствии с заданием за минимальное время. Изменений и дополнений не потребовалось.