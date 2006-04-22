- Я предоставляю широкий спект услуг: работа в Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Illustrator; написание скриптов на PHP, JavaScript; вёрстка по готовому дизайну; сайты "под ключ".

- Портфолио, к сожалению, небольшое, но со временем будет пополняться новыми работами по мере их создания.

- Стоимость моих услуг небольшая и зависит напрямую от вида исполняемой мною работы.