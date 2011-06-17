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- Клан-сайт онлайн игры362 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
13 лет назад
Отменный исполнитель, работая с ним получаешь не только качественную работу, адекватное интеллигентное общение, но и доступные цены. Делает больше, чем заказываешь! Рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный человек. Четкое описание задач и своевременная оплата
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от $50
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от $2000
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