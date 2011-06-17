sedvig

Игорь Дейч sedvig

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
amazonn
Виктор 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Установка скрипта
Отменный исполнитель, работая с ним получаешь не только качественную работу, адекватное интеллигентное общение, но и доступные цены. Делает больше, чем заказываешь! Рекомендую!
Адекватный человек. Четкое описание задач и своевременная оплата
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга