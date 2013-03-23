Имеется сайт на prestashop. Необходимо изменить дизайн, сделать более индивидуальным. Революции не требуется, подправить внешний вид. Сейчас сайт выглядит так: megasanru.ru
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Имеется сайт на prestashop. Необходимо изменить дизайн, сделать более индивидуальным. Революции не требуется, подправить внешний вид. Сейчас сайт выглядит так: megasanru.ru
Имеет сайт. Prestashop. Были созданы категории, теперь необходимо добавить товары. Позиции выбираются из каталога. ПДФ и добавляются в товары под верными категориями. Из ПДФ также надо выделить и загрузить описание ...