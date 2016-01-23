Высшее лингвистическое образование, опыт перевода медицинской и психологической тематики от 5 лет, портфолио, демо-перевод (1800 символов!) обязательное условие. Ставка 3-4 дол. за 1800 символов с пробелами.
Переводы9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Высшее лингвистическое образование, опыт перевода медицинской и психологической тематики от 5 лет, портфолио, демо-перевод (1800 символов!) обязательное условие. Ставка 3-4 дол. за 1800 символов с пробелами.
Текущий код кабинета: C#, платформа ASP.NET WebForms, Framework 2, Библиотека LINQ веб сервер: IIS (сейчас сайт на IIS7). База: MS SQL (сейчас на 2008 SQL сервере). [list=1][*]Есть ТЗ [*]Есть прототип кабинета [*]Есть прототип дизайна [/list] Нужна оценка по цене и срокам. Обязательно портфолио работ+ опыт от ...