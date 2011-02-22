Необходимо разработать, наполнить и оптимизировать сайт наподобие www.affresco.ru
Сайты «под ключ»19 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо разработать, наполнить и оптимизировать сайт наподобие www.affresco.ru
Рекламное агентство с большой производственной базой и телефонным номером 70-00-00. Одно из самых крупных в своем регионе. Цель рекламной кампании: - напомнить об агентстве и его продукте (оказываемых услугах); - построить ...
Нужно разработать портал недвижимости. Будут рассматриваться заявки только от тех участников, у которых есть опыт разработки ПОДОБНЫХ проектов - т.е.порталов недвижимости. То есть жду ссылки на готовые проекты. ТЗ вышлю в личную почту. ...